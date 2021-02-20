В рамках Всероссийской акции «Дарите книги с любовью - 2021» Психоневрологический интернат №7 получил в подарок более 100 книжных изданий.

С 8 по 14 февраля 2021 года Ассоциация деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению «Растим читателя» при поддержке Российской государственной детской библиотеки провели Пятую общероссийскую акцию «Дарите книги с любовью», приуроченную к Международному дню книгодарения, который отмечался 14 февраля во многих странах мира.

Проект «Витамин» Центральной районной библиотеки Красносельского района присоединился к Общероссийской акции и привлек

к участию в мероприятии читателей библиотеки. Было собрано более 100 экземпляров книг и журналов в фонд библиотеки СПб ГБСУСО «Психоневрологического интерната №7».

«Как известно, самый лучший подарок – это книга. Ведь порой лишь хорошая книга способна согреть сердце человека и поддержать его в трудные времена» - отметила руководитель проекта «Витамин», Осанкина Татьяна Алексеевна, заведующий сектором социокультурных проектов ОМО ЦРБ.

«Администрация СПб ГБСУСО ПНИ №7 благодарит участников и организаторов акции. Проживающие в психоневрологическом интернате были рады получить такие необычные подарки, которые доставят радость и пользу нашим ребятам» - рассказала Мария Федосеева, специалист по связям с общественностью ПНИ №7.