14 февраля известен всем, как День всех влюблённых. Но помимо этого праздника, существует ещё и совсем молодой праздник, призванный прививать любовь к чтению и книгам – Международный день книгодарения. Библиотека имени В. В. Маяковского объявляет ежегодную акцию «Дарим книгу с любовью». В этом году акция пройдёт 14 февраля в отделе библиотеки ПассажLib по адресу Невский, 48, 2 этаж (ТД "Пассаж), с 12:00 до последней книги. К акции подготовлено более 1200 изданий – художественная и отраслевая литература по истории, философии, психологии на русском и иностранных языках, ноты русской и зарубежной классической и современной музыки, детские альбомы.

Помимо самого дарения, Маяковка подготовила развлекательно-познавательную программу: лекции, чтение стихов молодыми петербургскими поэтами и музыкальные выступления.

C 12:00 до 13:30 на площадке пройдут:

Лекции-презентации художницы, журналиста, автора проекта «Невидимое искусство. Истории художниц Российской империи» Надежды Демкиной и специалиста по проектной деятельности библиотеки им. В. В. Маяковского Наталии Каш.

Стихи о любви петербургских поэтов: Ольга Князева, Сергей Адамский, Massy Air, Николай Киселев, Яна Бердникова, Джамиль Нилов.

Музыка:

One Two — электронно-экспериментальный jam-дуэт.

Kid Saint RIP — альтернатив-перформ проект, совмещающий в себе современную поэзию, вокал и речитатив, как форму современного искусства.

Ведущий — журналист телеканала Санкт-Петербург Андрей Смирнов.

Также можно будет записаться в библиотеку, для этого необходимо наличие паспорта. Читательский билет даёт возможность пользоваться 200 общедоступными библиотеками Санкт-Петербурга, электронными базами данных, а также ЛитРес.