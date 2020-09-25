ента новостей

22:03
Командующий ЗВО принял участие в открытии часовни и мемориала в Карелии
14:42
Общественники Петербурга поддержали предложение экспертов о включении иппотерапии в перечень услуг по реабилитации инвалидов
14:00
Молодежный театр открыл двери для петербуржцев спектаклем о Гагарине
11:39
Спортсмен из Ленобласти стал чемпионом России по радиоспорту
11:37
В Петербурге состоялся второй бизнес-завтрак в рамках проекта развития добровольчества «Форма добра»
11:33
В Ленобласти сгорел многоквартирный дом
11:22
В Ленобласти полицейские пресекли деятельность нелегального казин
11:20
Более 6 миллионов рублей афеоисты выманили у 66-летнего петербуржца.
10:23
Рекордная субсидия на дороги
09:21
Путина наградят?
21:46
В Доме молодежи состоится форум «Проблемы ВИЧ/СПИДа в молодежной среде: пути решения и профилактика»
18:53
Вопросы безопасности полетов обсудили с командирами подразделений связи Ленинградской армии ВВС и ПВО
17:40
Исторический парк дарит гостям города бесплатный билет!
17:36
На КАД в районе развязки с Мурманским шоссе ограничат пропускную способность
17:35
Владимир Путин велел довести до конца реконструкцию консерватории им. Римского-Корсакова в Петербурге
11:38
Композитор из Выборга покоряет iTunes и Spotify симфонической музыкой
11:33
Кадастровая палата Ленобласти приняла участие в масштабных акциях по высадке леса
11:30
Смольный ответил, что делает для того, чтобы балконы перестали падать
11:27
В Ленобласти на обочине дороги нащли труп после ДТП
11:11
В Ленобласти обнаружили повешенного подростка
11:02
На КАД на месяц перекроют две полосы движения
08:12
Почему Лукашенко провел закрытую инаугурацию
07:43
Бассейн временно закрыли
00:38
Без Брагина на скамейка СКА разгромлен дома «Сибирью» – 1:4
21:23
В Петербурге офицеры и генералы ЗВО сдадут нормативы физподготовки в рамках проверки
21:19
Практическая эвакуация в детском саду Тельмана
17:15
«Молодежный» Комитет запустил конкурс для молодежных советов
17:08
Поклонников Сергея Бондарчука приглашают в Исторический парк
17:06
Интерьерный театр начинает проект «Петербург – город поэтов: звучащие адреса»
17:02
В Санкт-Петербурге почтили память экипажа линкора «Марат»
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Общество » Командующий ЗВО принял участие в открытии часовни и мемориала в Карелии

Командующий ЗВО принял участие в открытии часовни и мемориала в Карелии

0
69
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
Командующий ЗВО принял участие в открытии часовни и мемориала в Карелии, посвящённых павшим в Великой Отечественной войне

Сегодня в Республике Карелия командующий войсками Западного военного округа Герой Российской Федерации генерал-полковник Александр Журавлёв принял участие в торжественном открытии и освящении мемориальной часовни во имя святого благоверного великого князя Александра Невского в память о воинах, павших в боях за освобождение карельской земли в годы Великой Отечественной войны, и мемориального комплекса «Неизвестному солдату.

«Память о великом подвиге наших предков будет жить в веках, поколения будут чтить героев войны, слава советских солдат не померкнет, их пример – напутствие нынешним солдатам и офицерам в деле защиты Отечества», - сказал генерал-полковник Александр Журавлёв.

Почетный караул заложит в основание мемориала капсулы с землей из 18 районов Карелии с мест ожесточенных боёв и братских могил. Церемония состоялась в преддверии 76-й годовщины освобождения Карелии от захватчиков. Совместно с ветеранами и местными жителями военнослужащие ЗВО возложили цветы к мемориалу и почтили память погибших минутой молчания. Воинские почести погибшим отдала рота почётного караула Западного военного округа, произведя салют и завершив церемонию торжественным маршем.

Военнослужащие провели выставку современного вооружения и военной техники, включающей реактивные системы залпового огня «Град», противотанковые орудия, гранатометы, снайперские винтовки, новейшие автоматы АК-12, а также экипировку «Ратник».

Открытие подобных часовен – масштабный ветеранский проект, охвативший Ленинградскую, Псковскую, Московскую, Волгоград, Калининград, Севастополь, Североморск. Всего планируется установить несколько десятков подобных часовен на местах ожесточённых боев и братских захоронений.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

24-06-2020, 14:59
На Дворцовой площади прошел Парад Победы
29-07-2020, 20:10
Землю с Невского пятачка торжественно передали в парк «Россия – моя история»
6-05-2013, 23:22
Мемориальная акция «Памяти павших будьте достойны» прошла на Пискарёвском кладбище
13-09-2020, 12:51
В Ленобласти военнослужащие общевойсковой армии ЗВО установили памятник Герою Российской Федерации
21-07-2020, 11:31
Торжественное памятное мероприятие «Во славу общей Победы»
8-09-2020, 13:36
В Петербурге военнослужащие ЗВО почтили память жертв блокады

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
137
24-09-2020, 11:27
В Ленобласти на обочине дороги нащли труп после ДТП
0
254
20-09-2020, 12:04
В Ленобласти произошло смертельное ДТП
0
336
14-09-2020, 10:40
В ДТП в Ленобласти пострадали четверо детей
0
319
11-09-2020, 11:39
В Петергофе произошло ДТП с участием автобуса и иномарки
Наверх