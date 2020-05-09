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В Ленобласти состоялись церимонии возложения цветов и венков на воинских мемориалах

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Ленобласти
Цветы и венки — к могилам защитников Родины

Церемонии возложения венков и цветов состоялись этим утром в Ленинградской области на воинских мемориалах, захоронениях и в памятных местах, связанных с Великой Отечественной.

Число участников в каждом конкретном случае было ограничено — учитывались требования безопасности в связи с пандемией коронавируса.

Память погибших за Отечество почтили представители Правительства Ленинградской области и районных администраций, депутаты, волонтеры и работники областных предприятий.

Цветы и венки легли, в частности, к мемориальным комплексам «Синявинские высоты» и «Берег мужественных», памятным знакам «Валимский рубеж» и «Автомашина ЗИС-5», монументу «Героическим защитникам Волхова», мемориалам «Роща пятисот», Гостилицкий и «Северная окраина», стелам в городах воинской славы, памятникам «Воину-Освободителю» в Тосно, «Скорбящий воин» в Сланцах, «Защитникам Киришской земли» — Танку Т-34 и многим другим.

Возложение цветов состоялось на воинских захоронениях в районах Ленинградской области.

Память погибших в боях за Родину почтили минутой молчания.

Источник: Администрация Ленобласти
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