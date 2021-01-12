Юные жители Ленобласти примут участие во Всероссийской олимпиаде школьников

Стартовавший сегодня ее региональный этап пройдет по 24 общеобразовательным предметам. Откроет олимпиаду экзамен по французскому языку.

К участию приглашено 2492 обучающихся общеобразовательных организаций региона, прошедших муниципальный отбор, а также победители и призеры прошлогоднего регионального этапа.

Подавляющая часть испытаний будет проходить в течение двух дней, исключения – право, литература, география, астрономия, русский язык, мировая художественная культура и экономика.

Завершится региональный этап Всероссийской олимпиады школьников 25 февраля, в этот день школьников ждут состязания по испанскому, итальянскому и китайскому языкам.

Олимпиада проводится с целью выявления и развития способностей школьников, пробуждения интереса к научно-исследовательской деятельности, а также привлечения высококвалифицированных научных и педагогических кадров к работе с одаренными детьми.