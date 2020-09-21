В Петербурге провели отборочный этап военно-патриотической игры «Зарница»

На территории парка Политехнического университета Центр патриотического воспитания молодежи «Дзержинец» провел региональный отборочный этап Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница».

Участники прошли несколько станций, где продемонстрировали навыки строевой и физической подготовки, слаженность действий подразделения в военно-тактической игре, нашли места расположения мин и продемонстрировали​ артистические способности в творческом конкурсе. Всего в мероприятии приняли участие 17 команд.

Соревнования проходили в двух возрастных категориях: 14-17 лет и 18-25 лет. В младшей возрастной категории 1 место заняла команда ПМК «Мужество», 2 место – школа №287, 3 место – «Снайпер» (команда Центра патриотического воспитания молодежи «Дзержинец»).

В старшей возрастной категории места распределились следующим образом: 1 место заняла команда Балтийского государственного технического университета имени Д.Ф. Устинова «Союз», 2 место – команда Санкт-Петербургского государственного экономического университета «Медведи», 3 место – «Корабелы» (Учебный центр Санкт-Петербургского Морского технического университета).

«Если честно, нас очень порадовала погода. Сегодня нам удалось показать замечательные результаты, которым мы, конечно, рады и немного удивлены. День прожит не зря. Мы под впечатлением!» - подчеркнул участник команды Балтийского государственного технического университета имени Д. Ф. Устинова Уманец Вячеслав.

Победители регионального этапа примут участие в финале, который будет проходить в Барнауле (Алтайская область) с 7 по 11 октября.