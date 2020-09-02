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Питерец.ру » Общество » День знаний безОпасно!

День знаний безОпасно!

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Опубликовал: PRESS VDPO TOSNO
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Фото:
ВДПО Тосненского района
Вот и лето прошло, закончились самые любимые для школьников учебные каникулы.

Вот и лето прошло, закончились самые любимые для школьников учебные каникулы. 1 сентября - для всех школьников и их родителей, а также для учителей особенный и волнительный день – День Знаний!
Во многих школах Тосненского района, 1 сентября, с целью формирования и развития у детей сознательного и ответственного отношения к личной безопасности и безопасности окружающих в целом, для школьников прошли уроки безопасности.
В этот торжественный день, Администрацией п. Форносово Тосненского района для детей и их родителей было организовано замечательное праздничное мероприятие, на котором представители Тосненского МО ВДПО в рамках профилактических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности осуществили проверку соблюдения норм пожарной безопасности с целью предупреждения причинения вреда здоровью детям и взрослым.
День знаний безОпасно!


Источник: ВДПО Тосненского района
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