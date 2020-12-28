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Питерец.ру » Общество » В Петербурге телефон доверия для детей и подростков будет работать все праздничные дни

В Петербурге телефон доверия для детей и подростков будет работать все праздничные дни

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Опубликовал: Вадик Котов
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В Петербурге телефон доверия для детей и подростков будет работать все праздничные дни

Специалисты Телефона доверия для подростков и их родителей будут работать для горожан в праздничные дни. Об этом рассказали в Центре «КОНТАКТ». По номеру: 747-13-40 желающие могут получить психологическую помощь совершенно бесплатно и анонимно. Психологи будут работать с 9 до 21 ежедневно.

«В связи с ограничениями, надолго вошедшими в нашу жизнь, а особенно с длительным периодом самоизоляции, возможны увеличение объема стресса и напряжения. Мы готовы помочь петербуржцам преодолеть эти чувства. Наш телефон доверия на каникулы не уходит», - отметила начальник отдела «Телефон доверия» Центра «КОНТАКТ» Ольга Ушакова.

Специалисты помогут ребятам в отношениях с родителями, сверстниками, проблемах в школе или других учебных заведениях, при возникновении чувства одиночества и неуверенности в себе, подавленности или сопротивления.

Телефон доверия рассчитан на подростков и молодежь, но психологи не откажут в помощи обратившимся всех возрастов.

Источник: Комитет по молодежной политике
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