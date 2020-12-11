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Питерец.ру » Экономика » Новые тренды в работе с молодежью в условии пандемии рассмотрят в Петербурге

Новые тренды в работе с молодежью в условии пандемии рассмотрят в Петербурге

0
14
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
Яндекс
Новые тренды в работе с молодежью в условии пандемии рассмотрят в Петербурге

17 декабря в 11.00 на платформе Zoom начнется круглый стол «Организация профилактической работы на территории досуговых учреждений по результатам Смотра-конкурса в 2020 году».

Участники – представители сферы молодежной политики: сотрудники Центра «КОНТАКТ», домов молодежи и творчества, подростково-молодежных центров и клубов, тематических секций Петербурга.

Специалисты и эксперты:

· обменяются опытом эффективного взаимодействия и методик работы в условиях самоизоляции,

· рассмотрят новые технологии в сфере профилактики правонарушений среди подростков и молодежи,

· подведут итоги «Смотра-конкурса досуговых учреждений по организации профилактической работы с несовершеннолетними и молодежью»,

· определят новые направления совместной работы в условиях пандемии.

Основная цель онлайн-встречи – поддержка перспективных направлений работы в области профилактики правонарушений среди подростков и молодежи, реализуемых учреждениями (в том числе на дистанционной основе с применением специальных программ, Интернет-приложений и т.д.).

Регистрация и справки: по почте: oppomkontakt@mail.ru или по телефону: Людмила Анатольевна Гацко 8(911) 941-74-34.

Программа и видеоверсия круглого стола будут доступны в группе Центра «КОНТАКТ» https://vk.com/center_kontakt.

Организатор – Центр «КОНТАКТ» при поддержке Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

Источник: Комитет по молодежной политике
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