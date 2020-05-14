Подростки будут работать удаленно

«Питерец.ру» сообщает, что в Петербурге продолжает работать программа временного трудоустройства подростков. В этом году ребят впервые привлекают к работе удаленно. Это обусловлено ситуацией с пандемией коронавируса.

Примерно 50 человек трудоустроено организацией «Правый берег». В обязанности этих подростков будет входить администрирование сайта, набор текста и работа с электронной почтой. При 10-часовой рабочей неделе ребята получат за месяц 4750 рублей. Это достаточно неплохие деньги.

Напоминаем, что программа временной занятости предполагает трудоустройство подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Она действует на протяжении всего года. Ребята получают возможность работать в свободное от учебы время.