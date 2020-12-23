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Питерец.ру » Общество » «Фонд Доноров» просит петербуржцев сдавать кровь в новогодние праздники

«Фонд Доноров» просит петербуржцев сдавать кровь в новогодние праздники

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фонд Доноров
«Фонд Доноров» просит петербуржцев сдавать кровь в новогодние праздники

«Фонд Доноров» собрал информацию для петербургских доноров о том, когда и где в Северной столице можно сдать кровь перед Новым годом, во время праздников и после каникул. 

В преддверии длительных новогодних каникул особенно важно создать достаточный запас компонентов крови для обеспечения всех нуждающихся в переливании. Ведь на период в конце года чаще всего выпадает наибольшее количество травм и несчастных случаев, требующих срочного переливания донорской крови. В то время как активность доноров снижается, а из-за длительных каникул часто возникает дефицит компонентов крови. 

«Наступает волшебное время для каждого, когда хочется мечтать, загадывать желания, дарить и получать подарки. И, конечно, в это время принято делиться теплом и добром. И донорство - прекрасная возможность сделать кому-то добрый подарок. Давайте вместе проводим этот непростой год и встретим новый, поделившись частичкой тепла с тем, кто прямо сейчас в нем очень нуждается», - отмечает Марина Францева, соучредитель «Фонда Доноров». 

Праздничный сезон – всегда трудное время года для поддержания запасов крови в нужном количестве. Зачастую донорам приходится выбирать между подготовкой к праздникам, встречами с родными и друзьями и посещением отделения переливания.  

«Дорогие доноры! В преддверии новогодних праздников традиционно Служба крови нашей страны активно заготавливает гемокомпоненты всех групп, для обеспечения клиник города. Потребность в донорской крови в городе во время праздников не снижается, а вот поток доноров - да. Кто-то уезжает на каникулы, в отпуск, кто-то отмечает Новый год, кто-то отдыхает от предновогодней гонки на работе. В этом году ещё и непростая ситуация в эпидемическом плане. Мы очень ждём вас на этой неделе!», - призывает Мария Мацнева, заведующая отделением переливания крови Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н.Н. Петрова. 

Большинство отделений переливая будут работать практически до самого Нового года, а некоторые - даже выйдут в праздничный период, чтобы принять доноров, которые соблюдали здоровый образ жизни во время всенародных гуляний. Для этого необходимо соблюдать диету и питьевой режим накануне и в день сдачи крови: не рекомендуется употреблять жирную, жареную, острую, консервированную и копченую пищу, а также молочные продукты, яйца и масло. В день сдачи крови позавтракать с соблюдением диеты, натощак кровь сдавать не нужно.  

«Мы просим доноров понять и простить нас - мы работаем до 30 декабря по техническим причинам. Но в период праздников у нас будет донорский день - 06.01.21, и мы будем настолько рады видеть доноров, что готовы принимать без предварительной записи. Главное, не забывать паспорт, СНИЛС и маску. С моей точки зрения, предновогодняя пора - лучшее время для сдачи крови, ведь два дополнительных дня к новогодним каникулам - это отличный подарок от Деда Мороза», - поделился Андрей Беляев, заведующий отделением переливания городской больницы №15. 

Если вы здоровы и готовы сдать кровь – внесите визит на станцию переливания крови в свой календарь. Это будет, возможно, самый ценный подарок, который вы подарите кому-либо в этом году!  

Напомним, что донором может стать любой дееспособный гражданин РФ в возрасте от 18 лет весом более 50 кг, не имеющий противопоказаний. Обязательно иметь при себе паспорт и СНИЛС. В некоторых отделениях требуется регистрация в СПб и предварительная запись. Рекомендуем связаться с отделением переливания, если у вас возникнут вопросы.  

Полный перечень противопоказаний: https://fonddonorov.ru/protivopokazaniya

Как подготовиться к донации: https://fonddonorov.ru/kak-stat-donorom 

ГДЕ И КОГДА СДАТЬ КРОВЬ ПЕРЕД НОВЫМ ГОДОМ И В ПРАЗДНИКИ: 

1. Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова 
Приём доноров до 30.12.20 (+ донорская суббота 26.12.20) 

Дополнительный донорский день 05.01.21 (для доноров крови и тромбоцитов), 06.01.21 (только для доноров тромбоцитов). 
Режим работы: понедельник-пятница с 08:30 до 12:00; 
Адрес: м. Петроградская, улица Льва Толстого дом 19 корпус 53, вход с правого крыла здания 
Телефон: +7 812 429-24-13 

! Предварительная запись на сайте: http://fdo.1spbgmu.ru/spetsialisty/donor 
Доноров 0(I) отрицательной группы крови принимают без записи и вне очереди. 


2. Северо-Западный окружной научно-клинический центр имени Л.Г. Соколова
Приём доноров до 30.12.20. В праздники отделение не работает. 

Режим работы: понедельник-пятница с 09:00 до 12.00; 
Адрес: м. Озерки, проспект Луначарского, дом 47 
Телефон: +7 812 558-65-30 


3. Городская больница №15

Приём доноров до 30.12.20, дополнительный донорский день 01.21. 
Режим работы: понедельник-пятница с 09:00 до 11:00;  
Адрес: м. Проспект ветеранов, улица Авангардная, дом 4, корпус 5
! Предварительная запись по телефону: +7 812 736-00-11; 


4. Городская больница №26
Приём доноров до 30.12.20*. В праздники отделение не работает. 

Режим работы: понедельник-четверг с 08:30 до 11:30; 
Адрес: м. Московская, улица Костюшко, дом 2. 
Телефон: (812) 415-19-46 

*Возможны изменения в режиме работы. Необходимо уточнить по указанному телефону. 


5. Российский научно-исследовательский институт гематологии и трансфузиологии
Приём доноров до 30.12.20. В праздники отделение не работает* 

Можно также пройти процедуру типирования и встать в регистр потенциальных доноров костного мозга.
Режим работы: понедельник-четверг с 08:30 до 11:30; 
Адрес: м. Площадь Восстания, 2-ая Советская улица, дом 16 
Телефон: +7 812 274-57-21
! Приём доноров крови только с регистрацией в СПб. На типирование - с паспортом РФ.
*Возможны изменения в режиме работы. Необходимо уточнить по указанному телефону. 


6. Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины им. А.М. Никифорова

Приём доноров до 28.12.20. В праздники отделение не работает.
Режим работы: понедельник-пятница с 09:00 до 11:30; 
Адрес: улица Оптиков, дом 54
! Предварительная запись по телефону: +7 911 003 40 74 
! Приём доноров только с регистрацией в СПб! 


7. Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Петрова
Приём доноров до 25.12.20. В праздники отделение не работает. 

Режим работы: понедельник-пятница с 09:30 до 12:30; 
Адрес: поселок Песочный, улица Ленинградская, дом 68 

Добраться можно от ст. м. «Озерки» – автобус №109, маршрутка №259. 
От ст.м. «Проспект Просвещения» – маршрутка №680. 
Из Сестрорецка – автобус №315. 
Телефон: +7 812 439-95-55 (добавочный 21-25) 


8. СЗГМУ им. И.И. Мечникова, клиническая больница им. Петра Великого 
Приём доноров 29.12.20. Дополнительный донорский день 05.01.21. 

Режим работы: вторник/четверг с 10:00 до 12:30; 
Адрес: Пискарёвский проспект, дом 47, павильон 26, 1 этаж 
Телефон: +7 812 558-65-30 


9. Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова
Приём доноров до 31.12.20. В праздники отделение не работает. 

Режим работы: понедельник-пятница с 09:00 до 13:00; 
Адрес: м. Удельная, улица Аккуратова, дом 2 
Телефон: +7 812 702-37-46
! Приём доноров только с регистрацией в СПб или студенческим билетом, если регистрации нет. 


10. Санкт-Петербургская городская Александровская больница
Приём доноров до 30.12.20. В праздники отделение не работает 

Режим работы: понедельник-пятница с 08:30 до 12:30; 
Адрес: м. Ладожская, пр. Солидарности, 4 
Телефон: +7 812-241-26-97
! Приём доноров только с регистрацией в СПб! 

! Обязательна предварительная запись доноров: +7 911 820-02-36 


11. Центр крови Ленинградской области, филиал №1
Приём доноров до 30.12.20. (+донорская суббота 26.12.20). В праздники отделение не работает*
Режим работы: понедельник-четверг с 09:00 до 13:00, пятница, суббота (26.12.20) с 09:00 до 12:00; 
Адрес: м. Озерки, пр. Луначарского, 45, корп.2, главное здание Ленинградской областной клинической больницы, филиал №1. 
Телефон: 8(812)-511-09-18
*Возможны изменения в режиме работы. Необходимо уточнить по указанному телефону.


12. Городская больница Святого Великомученика Георгия
Приём доноров до 31.12.20. В праздники отделение не работает. 
Режим работы: понедельник с 15:00 до 18:00; вторник-пятница с 09:00 до 12:00; 
Адрес: м. Озерки, Северный пр-т, д. 1 
Телефон: Регистратура (812) 576-51-72 и +7(965)074-42-12
! Приём доноров только с регистрацией в СПб 


13. Отделение переливания крови ГБУЗ ГМПБ №2
Прием доноров до 30.12.20. В праздники отделение не работает. 

Режим работы: понедельник-среда с 9.00 до 11.00, четверг, пятница с 9:00 до 11:30. 

Адрес: м. Озерки, Учебный пер., 5 (отделение расположено на первом этаже больницы, слева от центрального входа в главный корпус. 

! Предварительная запись по телефону: 8(812)587-60-74, 589-27-04 

! Приём доноров только с регистрацией в СПб 
 

14. Отделение переливания крови Елизаветинской больницы
Прием доноров до 30.12.20. Дополнительные донорские дни 05.01.21 и 08.01.21 по записи. 

Режим работы: понедельник, среда: с 15:00 до 19:00; вторник, пятница: с 09:00 до 11:00. 
Адрес: м. Академическая, ул. Вавиловых, 14 
Телефон: 8(812)555-06-89, 555-95-68 
! Предварительная запись на сайте: https://eliz-spb.ru/otdelenie-perelivaniya-krovi 

 

15. ГБУЗ Санкт-Петербургский клинический научно-практический центр специализированных видов медицинской помощи (онкологический) 
Прием доноров до 31.12.20* В праздники отделение не работает.  

Режим работы: вторник-четверг с 9 до 11:30. 
Адрес: пос. Песочный, Ленинградская улица, дом 68, лит. А (на втором этаже центра в блоке Б, слева от центрального корпуса) 

Телефон: +7 812 573-91-68 

*Возможны изменения в режиме работы. Необходимо уточнить по указанному телефону. 
 

16. Отделение переливания крови городской клинической больницы № 31
Прием доноров до 30.12.20. Дополнительные донорские дни 03.01.21 и 06.01.21 с 9:00 до 12:00 

Режим работы: вторник, четверг с 08:30 до 12:00 и с 15:00 до 18:30, пятница с 08:30 до 12:00 

Адрес: м. Крестовский остров, пр. Динамо, д. 3 
Телефон: 8 (812) 24-600-55 
! Предварительная запись на сайте: https://spbsverdlovka.ru/zayavka-donora.html 

! Без регистрации СПб и ЛО можно сдать кровь, если ОМС прикреплен к городской поликлинике.  


17. Санкт-Петербургская городская Мариинская больница
Прием доноров до 30.12.20. В праздники отделение не работает. 

Режим работы: с 9:00 до 12:00
Адрес: м. Маяковская. Литейный пр-т., д. 56 (приём ведется в помещении центра амбулаторной хирургии Поликлиники Мариинский больницы, вход с Ул. Жуковского, дом 1)
Предварительная запись по телефону: 275-74-55 с 9:00 до 18:00 включая выходные 

Источник: Фонд Доноров
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