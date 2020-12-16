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Питерец.ру » Общество » Петербуржцы не остались в стороне

Петербуржцы не остались в стороне

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Фонд Доноров
Отзывчивые горожане сдали 75 литров крови в день рождения «Фонда Доноров» 

«Фонд Доноров» отметил день рождения донорской акцией. 13 декабря общественному проекту исполнилось 12 лет. Вместо подарков сотрудники «Фонда Доноров» попросили петербуржцев сдать кровь.  

Жители Северной столицы откликнулись на просьбу. На семь пунктов переливания крови в разных районах города пришли около 200 человек, 168 из них стали донорами. Донорская копилка пополнилась на 75,6 литров крови, что в перспективе может помочь 504 пациентам. 

«Мне кажется, этих результатов удалось добиться благодаря совместным усилиям волонтёров, доноров, медиков и средств массовой информации, которые всячески поддерживают донорское сообщество Петербурга. Спасибо! Такими акциями мы не только пополняем запасы крови в больницах, но и напоминаем, что донорская помощь нужна ежедневно и на всех пунктах переливания. И, конечно, сдав кровь один раз, возвращайтесь в отделение - так вы сможете помочь большему числу людей», - Марина Францева, соучредитель «Фонда Доноров». 

По традиции, на пунктах переливания помогали волонтёры. Доноров, сдавших кровь в этот день, наградили приятными сувенирами от «Фонда Доноров».  

Отделения переливания крови в активном режиме готовятся к предстоящим новогодним каникулам. Вот только больницам Санкт-Петербурга не до предпраздничной суеты: зимние праздники - один из самых тяжелых периодов, когда коридоры ОПК пустеют без доноров, которые уходят на «каникулы».  

«Период новогодних праздников для сотрудников отделения переливания крови - всегда напряженное и ответственное время. Ведь именно в это время поток доноров снижается, запас крови с каждым днем становится все меньше, а пациенты в стационарах остаются, и им по-прежнему нужна помощь. Организация донорства в предпраздничные дни, а порой, и в период самих праздников очень - очень важная и ответственная работа. В эти дни мы очень рассчитываем на вашу поддержку и будем рады встрече!», - рассказал Станислав Абрамовский, заведующий отделением переливания крови Северо-Западного окружного научно-клинического центра имени Л.Г. Соколова. 

Тем временем, «Фонд Доноров» уже готовит информацию о режиме работы отделений переливания города до начала каникул и даже во время праздников. Она будет доступна в социальных сетях проекта, а также на сайте fonddonorov.ru.  

Напомним, что донором может стать любой дееспособный гражданин РФ в возрасте от 18 лет весом более 50 кг, не имеющий противопоказаний к донации. Важно: обязательно иметь при себе паспорт и СНИЛС.  

Источник: Фонд Доноров
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