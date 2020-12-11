Острая нехватка доноров на Новый год

В то время как петербуржцы готовятся к длительным праздничным дням, отделения переливания Северной столицы активно готовятся к ежегодному периоду без доноров. Это один из самых сложных этапов в году, поэтому медики усиленно заготавливают донорскую кровь. Не секрет, что в именно зимой, особенно во время новогодних и рождественских каникул, возрастает число травм и аварий. Помимо этого, многие не рискуют лишний раз выходит из дома, оставаясь на безопасном расстоянии в период пандемии.

Но именно от доноров зависит, успеют ли медики провести плановую операцию или оказать экстренную помощь, если пациенту необходимо переливание крови. Врачи призывают не отказываться от донаций, тем более, что сейчас отделения переливания - одни из самых безопасных мест. Во всех медицинских учреждениях ввели меры профилактики и борьбы с коронавирусной инфекцией: обязательное ношение масок, обработка рук на входе, термометрия на входе и у терапевта, соблюдение социальной дистанции между донорами. Как рассказал руководитель отделения переливания крови ПСПбГМУ им. Павлова Дмитрий Певцов, «Провести час в отделении переливания, чтобы спасти кому-то жизнь, точно безопаснее, чем сходить в магазин. Более того, доноры, на мой взгляд, очень социально ответственные люди, и если они чувствуют недомогание, то просто отложат донацию, чтобы уберечь себя и других людей».

Чтобы помочь городским больницам, вы можете выбрать удобное по расположению отделение переливания крови. Перед этим необходимо ознакомиться с временем приёма, донорским светофором, а также условиями приёма.

Также 15 декабря любой желающий может принять участие в акции в честь дня рождения «Фонда Доноров», сдав кровь в одном из 7 отделений, особенно нуждающихся в донорах. Всех доноров в этот день будут ждать сувениры от «Фонда Доноров». Подробности и запись на донацию по ссылке - https://forms.gle/djfCwdNMsg2xm6FX6

Напоминаем, что донором может стать любой дееспособный гражданин РФ в возрасте от 18 лет весом более 50 кг, не имеющий противопоказаний к донации. Важно: обязательно иметь при себе паспорт и СНИЛС. Утром необходимо легко позавтракать.

Как подготовиться к донации: https://fonddonorov.ru/kak-stat-donorom

Противопоказания: https://fonddonorov.ru/protivopokazaniya

Адреса отделений переливания крови: