Поток пассажиров снизился

«Питерец.ру» сообщает, что пандемия коронавируса привела к заметному сокращению пассажиропотока в общественном транспорте. В этом году количество пассажиров снизилось на 35%. Если рассматривать отдельно метро, то здесь показатель снижения пассажиропотока составил 40%.

Это те реалии, с которыми пришлось столкнуться городу. Период самоизоляции, временное закрытие многих заведений и прочие ограничения – все это сказалось. Естественно, что в такой ситуации петербуржцы намного меньше перемещались по городу.

Что касается масочного режима, то в основном он соблюдался. Граждане выполняли распоряжения местных властей. Однако в некоторых случаях приходилось составлять протоколы и принимать меры в отношении нарушителей.