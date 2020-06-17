Выбор в пользу самообразования

«Питерец.ру» сообщает, что время самоизоляции повлияло на предпочтение жителей Северной столицы. В этот период люди обратили свое внимание на онлайн-курсы, тренинги, лекции, книги. По имеющимся данным, петербуржцы не жалели денег на самообразование. Причем количество людей, интересующихся этой сферой, увеличилось на 20%.

Что касается книг, то здесь тоже отмечен рост интереса. Показатель роста составил 56%. Петербуржцы стали активно интересоваться книгами. При этом одежду, косметику, а также еду из кафе и ресторанов покупали меньше.

Такая ситуация вполне объяснима. В период ограничений петербуржцы решили уделить больше внимание заботе о своем внутреннем мире. Это повлияло на их стремление читать и изучать что-то новое.