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Питерец.ру » Общество » Выбор в пользу самообразования

Выбор в пользу самообразования

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Во время самоизоляции петербуржцы отдали предпочтение самообразованию

«Питерец.ру» сообщает, что время самоизоляции повлияло на предпочтение жителей Северной столицы. В этот период люди обратили свое внимание на онлайн-курсы, тренинги, лекции, книги. По имеющимся данным, петербуржцы не жалели денег на самообразование. Причем количество людей, интересующихся этой сферой, увеличилось на 20%.

Что касается книг, то здесь тоже отмечен рост интереса. Показатель роста составил 56%. Петербуржцы стали активно интересоваться книгами. При этом одежду, косметику, а также еду из кафе и ресторанов покупали меньше.

Такая ситуация вполне объяснима. В период ограничений петербуржцы решили уделить больше внимание заботе о своем внутреннем мире. Это повлияло на их стремление читать и изучать что-то новое.

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