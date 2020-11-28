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Питерец.ру » Общество » Как получить бесплатные препараты?

Как получить бесплатные препараты?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
Как получить обещанные бесплатные лекарства от covid-19?

«Питерец.ру» уже сообщал, что в Северной столице начали выдавать бесплатные лекарства от коронавируса пациентам, которые лечатся на дому. Как же их теперь можно получить?

Власти города заявили, что эти лекарства будут приносить всем амбулаторным пациентам. Причем эти лекарства будут выдаваться на основании медицинских показаний, а не наличия подтвержденного текста на covid-19.

Выдавать их будут пациентам от 18 лет при первом их посещении на дому. Возможна выдача лекарств и при повторных посещениях, если прописанное ранее лечение не принесло положительного результата. Помимо этого, такими препаратами будут снабжены люди, которых отправляют из стационаров на долечивание.

Так что схема выдачи достаточно проста и понятна. Посмотрим, как она будет реализовываться на практике.

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