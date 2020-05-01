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Питерец.ру » Общество » Можно ли вернуть лекарства?

Можно ли вернуть лекарства?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Петербуржцам рассказали, при каких условиях можно вернуть лекарства продавцу

«Питерец.ру» отмечает, что после указа президента Путина стала возможна продажа лекарств онлайн. До этого аптеки могли только предлагать бронирование товара в интернете. Однако после разрешения дистанционной продажи лекарств встал вопрос о возможности их возврата.

Представители Роспотребнадзора разъяснили этот момент. В некоторых случаях покупатель имеет право вернуть лекарственный препарат продавцу. Это возможно, когда на товар нет декларации или сертификата качества, в описании препарата на сайте допущена ошибка или реклама о товаре не соответствует действительности.

Получается, что при онлайн-продаже лекарств их возврат возможен. Потребителям просто нужно знать о своих правах.

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