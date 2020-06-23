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Питерец.ру » Общество » Что с летними кафе

Что с летними кафе

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Власти будут выдавать упрощенные разрешения для летних кафе

«Питерец.ру» сообщает, что разрешение для работы летних кафе в Петербурге будет выдаваться в упрощенном формате. Комитет имущественных отношений разрешит установку столиков рядом с заведениями общепита. Причем в этом году не нужно будет оформлять документы на использование земельного участка. Достаточно просто получить разрешение для кафе.

Причем подать соответствующее заявление можно 25 июня. Срок его рассмотрения – 5 дней. Разрешение для летних кафе будет выдаваться бесплатно на срок от 29 июня по 15 октября. Такая схема вызвана ситуацией с коронавирусом, из-за которой бизнес оказался в достаточно сложном положении. Это напрямую коснулось сферы общепита. Так что власти приняли разумное решение с применением упрощенной схемы.

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