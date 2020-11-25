Бесплатные коронавирусные лекарства

«Питерец.ру» сообщает, что жители Северной столицы уже стали получать бесплатные лекарства от коронавируса. Речь идет о тех пациентах, кто лечится от этой инфекции на дому. Некоторые петербуржцы получили такие препараты.

Их привозит дежурный врач или медсестра. Пациенты поликлиники №21 Московского района получили набор таких препаратов вместе с инструкцией. Выдача этих препаратов происходит согласно лечению, которое назначил врач.

Ранее говорилось, что препараты для лечения коронавирусных больных с легкой и средней степенью тяжести будут предоставляться бесплатно. Это происходит за счет средств федерального бюджета. В Петербурге эта программа начала действовать. Посмотрим, как она будет продолжаться.