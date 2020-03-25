ента новостей

12:07
В Петербурге лжемедики выманили у пожилой женщины 600 рублей
07:50
Люди скупают недвижимость
07:30
Как обстоят дела с коронавирусом?
22:51
Приставы не могут забрать у собственника разрушающийся исторический памятник
22:47
Централизованная библиотечная система Красносельского района организовала акцию под хэштегом «читаем вместе».
19:54
В Петербурге отремонтируют станцию метро «Кировский завод»
19:51
Михаил Романов получил ответ прокуратуры о проверке Территориальной схемы обращения с отходами
14:04
В Петербурге уничтожены розы и мимозы с томатным трипсом
14:01
Преподаватели магистратуры петербургских вузов получат гранты Фонда Потанина на реализацию своих проектов
13:53
В Петербурге задержали таксиста, который незаконно присвоил автомобиль
13:38
В Ленобласти у женщины украли две иконы
13:25
В Приморском районе поймали фальшивомонетчицу
08:25
Вреден или полезен кофе?
07:54
Посылки на дом
16:07
Музей Суворова открыл выездную выставку в «Гранд Каньоне»
16:03
В Петербурге задержали автоугонщика
15:59
«Россия-Моя история» открывает эксклюзивный инстаграм-архив своих материалов
13:55
Дацюк сделал символический первый ход на шахматном турнире претендентов
09:04
Как будет проходить дистанционное обучение
08:22
Не приезжайте в Петербург
08:09
Кредитов стало меньше
07:27
Деньги на поддержку бизнеса?
00:54
Александр Церковный высказался о замене Плазы на Паскуаля
19:39
ОНФ в Санкт-Петербурге открыл первое окно «ОНФ.Помошь» в МФЦ
13:09
В Ленобласти мужчину подозревают в сбыте поддельных денег
09:25
Когда следует обращаться к врачу
07:54
Отношение к удаленной работе
00:25
При пустых трибунах баскетбольный «Спартак» уступил клубу «Восток-65»
23:49
«Коммерсант»: Сергей Шнуров собрался в ЗаКс?
17:58
В Ленобласти закрывают полигон и думают, куда деть полмиллиона тонн мусора
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Общество » Как обстоят дела с коронавирусом?

Как обстоят дела с коронавирусом?

0
100
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
rosbalt.ru
Как обстоят дела с коронавирусом?

«Питерец.ру» сообщает, что бывший главный врач Боткинской больницы Алексей Яковлев поделился мнением по поводу коронавируса. По словам специалиста, объективную картину относительно количества зараженных этим вирусом в России увидеть невозможно.

Это обусловлено тем, что у нас нет таких же качественных систем обнаружения инфекции, как в Европе. Потому в других странах коронавирус находят сотнями, а у нас единицами. Яковлев отметил, что меры, которые предпринимают наши власти, является достаточно жесткими. Но это не помешает вирусу распространиться по регионам страны.

Напоминаем, что в настоящий момент в РФ обнаружено около 500 случаев коронавируса. Большая часть из них приходится на Москву. В Петербурге выявлен 21 случай заражения этой инфекцией.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через
Loading...
Loading...

Похожие публикации

16-03-2020, 10:13
Борьба с вирусом усиливается
7-03-2020, 07:57
Рекомендация относительно загранпоездок
8-02-2020, 10:10
Проверка на коронавирус
7-02-2020, 09:42
Коронавирус не подтвердился
29-01-2020, 09:05
Вакцины от коронавируса
27-01-2020, 08:08
В Петербурге смогут выявлять коронавирус

Происшествия на дорогах

0
301
18-03-2020, 18:39
В Петербурге иномарка сбила девятилетнего мальчика
0
877
27-02-2020, 13:42
На Дунайском проспекте произошло ДТП с участием пешеходов
0
1 004
24-02-2020, 18:49
ДТП с летальным исходом в Ленобласти
0
1 267
18-02-2020, 09:55
В Петербурге задержали водителя сбившего насмерть пешехода и скрывшегося с места ДТП
Наверх