Как обстоят дела с коронавирусом?

«Питерец.ру» сообщает, что бывший главный врач Боткинской больницы Алексей Яковлев поделился мнением по поводу коронавируса. По словам специалиста, объективную картину относительно количества зараженных этим вирусом в России увидеть невозможно.

Это обусловлено тем, что у нас нет таких же качественных систем обнаружения инфекции, как в Европе. Потому в других странах коронавирус находят сотнями, а у нас единицами. Яковлев отметил, что меры, которые предпринимают наши власти, является достаточно жесткими. Но это не помешает вирусу распространиться по регионам страны.

Напоминаем, что в настоящий момент в РФ обнаружено около 500 случаев коронавируса. Большая часть из них приходится на Москву. В Петербурге выявлен 21 случай заражения этой инфекцией.