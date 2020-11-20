Командующий ЗВО запретил эксплуатацию неполноприводных служебных автомобилей в Санкт-Петербурге из-за резкого ухудшения погоды

Командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлёв распорядился временно приостановить эксплуатацию служебного автотранспорта не на полном приводе в Санкт-Петербургском гарнизоне из-за резкого ухудшения погоды.

В настоящее время в Санкт-Петербург солнечная погода сменилась снегопадом, местами сильным и мокрым, усилением ветра, снижением видимости. Военные метеорологи прогнозируют налипание мокрого снега и образование гололеда.

Повышена готовность дежурных служб соединений и воинских частей, дислоцированных в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, для возможного устранения последствий погодных условий.