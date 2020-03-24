Михаил Романов получил ответ прокуратуры о проверке Территориальной схемы обращения с отходами

Депутат Государственной Думы ФС РФ, Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту, член фракции «Единая Россия» Романов Михаил Валентинович прокомментировал ответ прокурора Санкт-Петербурга Сергея Ивановича Литвиненко о проведении комплексной проверки по вопросу возможного нарушения прав граждан на благоприятную окружающую среду при организации деятельности по обращению с отходами производства и потребления в Колпинском районе Санкт-Петербурга.

Как известно, Михаил Романов ранее обратился к Генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой проверить городскую Территориальную схему обращения с отходами. Результаты проверки показали: в Территориальной схеме, разработанной в 2016 году городским Комитетом по благоустройству, зарезервировано 3 участка в Колпинском районе Санкт-Петербурга для строительства объектов обращения с твердыми коммунальными отходами ограниченной мощности. Но при этом Сергей Литвиненко заявил, что размещение в указанных санитарно-защитных зонах мусоросжигательных, мусоросортировочных и мусороперерабатывающих объектов мощностью от 40 тыс. т/год не предусмотрено.

Тем не менее Михаил Романов заявил, что продолжит работать со Смольным над корректировкой Территориальной схемы с целью полностью исключить упоминание колпинских земель даже в качестве резерва из документа.