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Питерец.ру » Культура » В Петербурге открылась фотовыставка, героями которой стали добровольцы акции #МыВместе

В Петербурге открылась фотовыставка, героями которой стали добровольцы акции #МыВместе

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Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
Сегодня в Северной столице открылась фотовыставка, посвященная волонтерам всероссийской акции #МыВместе.

Сегодня в Северной столице открылась фотовыставка, посвященная волонтерам всероссийской акции #МыВместе. В торжественной церемонии открытия приняла участие заместитель председателя Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга Марина Григорьева.

«На изображениях представлены люди, которые взяли на себя наибольшее количество заявок, помогая пожилым петербуржцам. Это и студенты, и адвокаты, предприниматели, стажеры, гиды, переводчики – представители абсолютно разных сфер и возрастных групп. Всех их объединило желание помогать, и они доказали это на деле. Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями очень ценит труд волонтеров и в дальнейшем всегда будет поддерживать движение и людей, которые в нем активно принимают участие», – отметила Марина Григорьева.

Всего 27 волонтеров и партнеров акции стали героями фотовыставки.

Также сегодня Нина Медведева, жительница Петербурга, которая за время режима самоизоляции помогла более чем 200 людям, была награждена памятной медалью Президента Российской Федерации «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе».

За время проведения акции к региональному Штабу волонтеров присоединилось 4 425 волонтера, а также более 20 партнеров. Заявку на помощь Штаб получил от 22 714 пожилых заявителей, а при участии партнерских организаций бесплатная гуманитарная помощь была оказана 210 613 нуждающимся гражданам. За 4 месяца работы в Штаб волонтеров поступило 16 542 обращения по различным вопросам.

Организаторы фотовыставки: Центр городских волонтеров Санкт-Петербурга при поддержке Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями и Дома молодежи Санкт-Петербурга.

Источник: Комитет по молодежной политике
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