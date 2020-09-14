Что будет в школах

«Питерец.ру» отмечает, что в школах остаются ограничения, вызванные пандемией коронавируса. По словам представителей Роспотребнадзора, текущие санитарные правила продолжат действовать до конца года. При этом работа школ в таких условиях будет проходить до нормализации эпидемиологической обстановки.

Многое зависит и от конкретного региона, поскольку ситуация в разных частях страны может отличаться. Поэтому снятие ограничений в субъектах федерации происходит по-разному. Однако пока общие санитарные правила, введенные из-за covid-19, должны соблюдаться.

Хочется верить, что школы не перейдут на «дистанционку». Большинство педагогов, родителей и учеников не были довольны такой формой обучения.