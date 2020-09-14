ента новостей

08:04
Что будет в школах
14:05
Лётчики ЗВО доставили избирательную комиссию на острова Финского залива для проведения голосования
12:55
Концерт под открытым небом в Петербурге даст MARKUL
12:51
В Ленобласти военнослужащие общевойсковой армии ЗВО установили памятник Герою Российской Федерации
12:49
В Ленобласти стартовал Единый день голосования
12:48
В Петербурге задержан работник по изготовлению мебели, подозреваемого в мошенничестве
15:52
Память военного связиста Героя России Игоря Шифрина увековечили в Ленинградской области
12:49
В Ленобласти военные артисты ЗВО поздравили танкистов с профессиональным праздником
08:22
Как взаимодействуют Петербург и Ленобласть
07:54
Вшей стало меньше
23:31
СКА обыграл «Локомотив»: Бурдасов снова забил
19:39
Петербургский студент - лучший в российском битбоксе
19:36
Тренировочная эвакуация в Ульяновском детском саду
19:36
Очный этап конкурса «Лучший молодежный проект Санкт-Петербурга»
19:34
В аэропорту Пулково Россельхознадзор провел ветеринарный контроль 10 песчанок и 5 дегу
19:32
Общественники помогли жительнице блокадного Ленинграда добиться права на денежные выплаты
11:57
Пять победителей и спецприз везет Санкт-Петербург со Всероссийской Студвесны
11:54
На участке внешнего кольца КАД между развязками с проспектом Обуховской Обороны и Колтушским шоссе перекроют две полосы движения
11:51
В Ленобласти женщина сожгла дом своей матери
11:45
В Московском районе ограбили мясной магазин
11:39
В Петергофе произошло ДТП с участием автобуса и иномарки
11:29
В Ленобласти в ДТП погиб пожилой велосипедист
11:06
Мещанство как синдром несвободы
07:38
Пенсионную реформу отменят?
07:36
Смольным довольны
19:50
В Санкт-Петербурге при поддержке ОНФ возобновилось строительство реабилитационного центра для детей-инвалидов «Сердце»
19:06
В Невском район мигрант обчистил клиента увеселительного заведения
19:03
В Петербурге иномарка сбила девушку на переходе
14:53
Стартует молодежная серия квестов «Планета Санкт-Петербург»
13:28
На участке внутреннего кольца КАД в районе Мурино перекроют две полосы движения
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Общество » Что будет в школах

Что будет в школах

0
0
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
topspb.tv
Какие правила будут действовать в школах?

«Питерец.ру» отмечает, что в школах остаются ограничения, вызванные пандемией коронавируса. По словам представителей Роспотребнадзора, текущие санитарные правила продолжат действовать до конца года. При этом работа школ в таких условиях будет проходить до нормализации эпидемиологической обстановки.

Многое зависит и от конкретного региона, поскольку ситуация в разных частях страны может отличаться. Поэтому снятие ограничений в субъектах федерации происходит по-разному. Однако пока общие санитарные правила, введенные из-за covid-19, должны соблюдаться.

Хочется верить, что школы не перейдут на «дистанционку». Большинство педагогов, родителей и учеников не были довольны такой формой обучения.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

17-10-2016, 18:52
Недавно прошел день открытых дверей в Петербургских школах
22-05-2020, 10:01
Как пройдет ЕГЭ
3-03-2016, 10:32
Незаконные правила
14-08-2020, 09:07
Линейкам быть!
30-01-2020, 07:49
Милонов за пятидневку в школах
17-07-2020, 09:38
Наступил свадебный бум

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
113
11-09-2020, 11:39
В Петергофе произошло ДТП с участием автобуса и иномарки
0
116
11-09-2020, 11:29
В Ленобласти в ДТП погиб пожилой велосипедист
0
129
10-09-2020, 19:03
В Петербурге иномарка сбила девушку на переходе
0
148
9-09-2020, 12:15
В Ленобласти при лобовом столкновении иномарок пострадали два человека
Наверх