Наступил свадебный бум

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице продолжили регистрацию свабед. Этот процесс был временно приостановлен из-за пандемии коронавируса. Сейчас церемонии бракосочетания возобновились. Однако все это действие происходит в условиях жестких ограничений. Жених и невеста находятся в масках и перчатках, нет поцелуев. На церемонии присутствует не более 10 человек.

При этом все равно наблюдается свадебным бум. В городе каждый день заключается около 200 браков. Некоторые люди решили переждать ограничения, вызванные коронавирусом, потому перенесли свадьбу на 2021 год. Но большинство пар не желают ждать и предпочитают все равно регистрировать брак. Действующие ограничения не останавливают влюбленных.