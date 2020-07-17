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Питерец.ру » Общество » Наступил свадебный бум

Наступил свадебный бум

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
nversia.ru
В Петербурге активно регистрируют браки даже в условиях ограничений

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице продолжили регистрацию свабед. Этот процесс был временно приостановлен из-за пандемии коронавируса. Сейчас церемонии бракосочетания возобновились. Однако все это действие происходит в условиях жестких ограничений. Жених и невеста находятся в масках и перчатках, нет поцелуев. На церемонии присутствует не более 10 человек.

При этом все равно наблюдается свадебным бум. В городе каждый день заключается около 200 браков. Некоторые люди решили переждать ограничения, вызванные коронавирусом, потому перенесли свадьбу на 2021 год. Но большинство пар не желают ждать и предпочитают все равно регистрировать брак. Действующие ограничения не останавливают влюбленных.

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