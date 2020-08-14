Линейкам быть!

«Питерец.ру» сообщает, что в правительстве Ленобласти решили не нарушать традицию 1 сентября. Потому в школах региона состоятся торжественные линейки. Отказываться от столь важного мероприятия в областном правительстве не стали.

При этом будет учитываться ситуация с коронавирусом в регионе. Потому правила проведения линеек изменены. Данное мероприятие не должно длиться более 30 минут. Максимальное число присутствующих на линейке – 120 человек (за один раз).

Напоминаем, что новый учебный год в школах России начнется в обычном режиме. Переходить на дистанционное обучение пока никто не собирается. Посмотрим, как будут развиваться дальнейшие события. Некоторые эксперты ожидают, что осенью может начаться новая волна коронавируса.