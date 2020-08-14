ента новостей

15:43
70 литров крови сдали доноры Петербурга за день
14:41
На федеральной трассе "Кола" разведут Ладожский мост
14:38
На трассе «Кола»произошло смертельное ДТП
13:34
В Петербурге зарежали аферистку продававшую пенсионерам газоулавливатели
09:07
Линейкам быть!
08:07
Популярные кроссоверы и внедорожники
18:02
Жители Невского района продолжают бороться со стихийной свалкой
18:01
Вооружен извещателем – защищен от беды!
18:00
Ночь любви в Севкабель Порту!
16:32
После победы над «Ротором» «Зенит» сыграет в гостях с «Ростовом»
15:00
На федеральной трассе "Кола" разведут Ладожский мост
14:59
На развязке КАД с Октябрьской набережной полностью перекроют съезд
14:54
В Московском районе приступили к реконструкции тепломагистрали
14:49
В петербурге поймали профессионального «форточника»
14:46
В Петербурге задержали афериста представлявшегося работником службы безопасности банка
09:20
Где лучше встречаться с друзьями
08:43
Солидарность с протестующими белорусами
13:34
На Синявинских высотах поисковики нашли 17 останков красноармейцев
13:31
Молодых петербуржцев приглашают на онлайн-баттл #Петербургэтоинтесно
13:25
В Ленобласти на пожаре погиб пенсионер
13:22
В Петербурге полицейские применили табельное оружие
07:50
Что не так с вакциной от коронавируса?
07:47
Польза от импортозамещения
20:22
Омерзительный поступок Романа Широкова
19:08
«Безнадёжные живописцы». «Пандемический реализм»
19:03
На КАД от вантового моста до развязки с Московским шоссе перекроют две полосы движения
14:50
Петербуржцам расскажут в спецшколе, как сортировать мусор
14:48
Петербуржцев просят помочь больницам
11:26
В Ленобласти столкнулись три иномарки – один водитель погиб
11:18
В Петербурге ночью иномарка насмерть сбила мужчину
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Общество » Линейкам быть!

Линейкам быть!

0
75
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
topspb.tv
В Ленобласти не стали отказываться от школьных линеек

«Питерец.ру» сообщает, что в правительстве Ленобласти решили не нарушать традицию 1 сентября. Потому в школах региона состоятся торжественные линейки. Отказываться от столь важного мероприятия в областном правительстве не стали.

При этом будет учитываться ситуация с коронавирусом в регионе. Потому правила проведения линеек изменены. Данное мероприятие не должно длиться более 30 минут. Максимальное число присутствующих на линейке – 120 человек (за один раз).

Напоминаем, что новый учебный год в школах России начнется в обычном режиме. Переходить на дистанционное обучение пока никто не собирается. Посмотрим, как будут развиваться дальнейшие события. Некоторые эксперты ожидают, что осенью может начаться новая волна коронавируса.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

23-03-2020, 09:04
Как будет проходить дистанционное обучение
22-04-2020, 08:09
Клещи начали кусаться
28-07-2020, 10:08
«Дистанционки» не будет?
26-05-2020, 08:55
Беглов оставил ограничения
12-05-2020, 10:39
Карантин смягчили
19-06-2020, 10:00
Беглов о второй волне коронавируса

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
16
Сегодня, 14:38
На трассе «Кола»произошло смертельное ДТП
0
198
11-08-2020, 11:26
В Ленобласти столкнулись три иномарки – один водитель погиб
0
160
11-08-2020, 11:18
В Петербурге ночью иномарка насмерть сбила мужчину
0
191
10-08-2020, 15:41
В Ленобласти грузовик сбил девочку на велосипеде
Наверх