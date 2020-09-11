В аэропорту Пулково Россельхознадзор провел ветеринарный контроль 10 песчанок и 5 дегу

В грузовом терминале аэропорта Пулково должностные лица Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям провели ветеринарный контроль 10 песчанок и 5 дегу.

Грызуны были отправлены жителем Краснодарского края и направлялись в адрес индивидуального предпринимателя из Республики Карелия.

В ходе ветеринарного контроля нарушений выявлено не было, животные продолжили следование в адрес получателя.

Песчанка – мелкий (весом до 227 г. и длиной тела до 20 см) грызун, внешне похожий на крысу. Обитает в пустынных, полупустынных и степных районах Азии и Африки.

Дегу (кустарниковая белка) – распространённый в Аргентине, Боливии, Перу и Чили грызун, живущий на заросших кустарником территориях. Вес дегу достигает 300 г., длина тела – 22 см.