В Пулково Россельхознадзор провел предполетный контроль пяти сов и одной белки

В аэропорту Пулково сотрудники Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям провели ветеринарный контроль трёх ястребиных сов, двух сипух и одной белки.

Все животные летели из Ленинградского зоопарка в Новосибирский зоопарк имени Р.А. Шило.

В ходе необходимых проверочных мероприятий нарушений выявлено не было, и питомцы были отправлены к получателю.

Ястребиная сова – достигающая 43 см в длину сова с размахом крыльев до 80 см и длинным хвостом. Обитает в лесах Евразии и Северной Америки.

Сипуха – хищная птица семейства сипуховых, относящегося к отряду совообразных. Достигает 39 см в длину, размах крыльев до 95 см. Обитает на равнинных территориях с небольшим количеством деревьев практически по всему миру, кроме регионов с холодным климатом.