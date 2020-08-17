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Питерец.ру » Общество » В Пулково Россельхознадзор провел предполетный контроль пяти сов и одной белки

В Пулково Россельхознадзор провел предполетный контроль пяти сов и одной белки

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Россельхознадзор
В аэропорту Пулково инспекторы Управления Россельхознадзора провели предполетный контроль пяти сов и одной белки 

В аэропорту Пулково сотрудники Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям провели ветеринарный контроль трёх ястребиных сов, двух сипух и одной белки.

Все животные летели из Ленинградского зоопарка в Новосибирский зоопарк имени Р.А. Шило.

В ходе необходимых проверочных мероприятий нарушений выявлено не было, и питомцы были отправлены к получателю.

Ястребиная сова – достигающая 43 см в длину сова с размахом крыльев до 80 см и длинным хвостом. Обитает в лесах Евразии и Северной Америки.

Сипуха – хищная птица семейства сипуховых, относящегося к отряду совообразных. Достигает 39 см в длину, размах крыльев до 95 см. Обитает на равнинных территориях с небольшим количеством деревьев практически по всему миру, кроме регионов с холодным климатом.

Источник: Россельхознадзор
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