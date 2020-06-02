Выплаты начались

«Питерец.ру» сообщает, что накануне семьи с детьми от 3 до 16 лет получили президентские выплаты. Это компенсация в размере 10 тыс. руб. на каждого ребенка. Такая единовременная помощь уже была оказана 10 млн. семей. Об этом сообщили в пресс-службе ПФ РФ.

Документы на выплаты этих пособий проверяют в течение 5 дней. Процесс перечисления занимает до 3 дней. Так что эта процедура не является затянутой. Все происходит достаточно быстро, без каких-либо бюрократических проволочек. Этот вид компенсации получили и петербургские семьи.

Очень важно не стать жертвой мошенников, которые к тому же активизировались. Не открывайте сомнительные письма о компенсации. Не сообщайте кому-либо данные ваших банковских карт. Иначе можно лишиться средств, которые вам перечислит государство.