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Питерец.ру » Общество » Выплаты начались

Выплаты начались

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Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
m24.ru
Первые компенсационные выплаты семьям были произведены

«Питерец.ру» сообщает, что накануне семьи с детьми от 3 до 16 лет получили президентские выплаты. Это компенсация в размере 10 тыс. руб. на каждого ребенка. Такая единовременная помощь уже была оказана 10 млн. семей. Об этом сообщили в пресс-службе ПФ РФ.

Документы на выплаты этих пособий проверяют в течение 5 дней. Процесс перечисления занимает до 3 дней. Так что эта процедура не является затянутой. Все происходит достаточно быстро, без каких-либо бюрократических проволочек. Этот вид компенсации получили и петербургские семьи.

Очень важно не стать жертвой мошенников, которые к тому же активизировались. Не открывайте сомнительные письма о компенсации. Не сообщайте кому-либо данные ваших банковских карт. Иначе можно лишиться средств, которые вам перечислит государство.

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