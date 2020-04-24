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Питерец.ру » Общество » Мошенники активизировались в связи с коронавирусом

Мошенники активизировались в связи с коронавирусом

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78
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
argumenti.ru
Пандемия коронавируса стала поводом для появления новых мошеннических схем

«Питерец.ру» сообщает, что распространение коронавирусной инфекции привело к появлению новых мошеннических схем. Так Сбербанк предупредил своих клиентов, какие способы стали использовать сейчас злоумышленники.

Мошенники создают сайты-ловушки, попадая куда, человек лишается денег со своих карт. Другой распространенный прием – предложение получить компенсацию от коронавируса. В этом случае вас просят зарегистрироваться на каком-либо ресурсе или установить на свой компьютер или телефон определенную программу. При этом обещают, что вы быстро получите деньги. Еще одна схема, связана с предложением пройти тест на коронавирус. Для этого тоже, якобы, нужно ввести свои данные на сайте или установить программу. Помимо этого, мошенники продают секретные таблетки, амулеты или обереги от коронавируса.

Чтобы защититься от мошенников, не открывайте сомнительные письма, не переходите по имеющимся там ссылкам. Не предоставляйте данные своих карт и не регистрируйтесь на сомнительных ресурсах.

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