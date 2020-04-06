Мошенничество при коронавирусе

«Питерец.ру» отмечает, что в нашей стране активизировались мошенники, воспользовавшиеся ситуацией с коронавирусом. Эти люди расклеивают объявления, где сообщается, что в квартирах и на лестничных клетках будет проводиться санитарная обработка и дезинфекция.

Однако власти Петербурга уточнили, что санитарная обработка проводится только в местах общего пользования. Представители Смольного призвали граждан не открывать двери лицам, которые представляются дезинфекторами, медиками или сотрудниками спецслужб. Эти люди могут проникнуть в помещение и совершить кражу.

Помимо такой схемы обмана мошенники предлагают людям маски с частицами серебра и обереги от коронавируса. Так что для кого-то пандемия становится поводом для обмана людей.