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Питерец.ру » Общество » Мошенничество при коронавирусе

Мошенничество при коронавирусе

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rbc.ru
Появился новый вид мошенничества, связанный с коронавирусом

«Питерец.ру» отмечает, что в нашей стране активизировались мошенники, воспользовавшиеся ситуацией с коронавирусом. Эти люди расклеивают объявления, где сообщается, что в квартирах и на лестничных клетках будет проводиться санитарная обработка и дезинфекция.

Однако власти Петербурга уточнили, что санитарная обработка проводится только в местах общего пользования. Представители Смольного призвали граждан не открывать двери лицам, которые представляются дезинфекторами, медиками или сотрудниками спецслужб. Эти люди могут проникнуть в помещение и совершить кражу.

Помимо такой схемы обмана мошенники предлагают людям маски с частицами серебра и обереги от коронавируса. Так что для кого-то пандемия становится поводом для обмана людей.

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