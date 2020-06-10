В Петербурге мошенники увели у пенсионерки 2,5 миллиона рублей

Пожилой женщине мошенники сообщили, что ее средства надо спасать. В период с 28 мая по 4 июня 70-летней жительнице Дачного на мобильные телефоны звонили неизвестные около десяти раз. Представлялись сотрудниками банка России. При этом высвечивались номера с Московскими кодами.

Аферисты сообщали о попытке несанкционированного списания денежных средств с банковских карт пенсионерки и убедили ее сообщать коды из СМС-сообщений, якобы необходимых для зачисления денежных средств на резервный счет. В результате с трех карт различных банков потерпевшей было снято 2,5 миллиона рублей.

Лишь 9 июня женщина догадалась, что стала жертвой мошенников. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража).