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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге мошенники увели у пенсионерки 2,5 миллиона рублей

В Петербурге мошенники увели у пенсионерки 2,5 миллиона рублей

0
62
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
vk.com
Пожилая петербурженка потеряла 2,5 миллиона рублей, поверив аферистам.

Пожилой женщине мошенники сообщили, что ее средства надо спасать. В период с 28 мая по 4 июня 70-летней жительнице Дачного на мобильные телефоны звонили неизвестные около десяти раз. Представлялись сотрудниками банка России. При этом высвечивались номера с Московскими кодами.
Аферисты сообщали о попытке несанкционированного списания денежных средств с банковских карт пенсионерки и убедили ее сообщать коды из СМС-сообщений, якобы необходимых для зачисления денежных средств на резервный счет. В результате с трех карт различных банков потерпевшей было снято 2,5 миллиона рублей.
Лишь 9 июня женщина догадалась, что стала жертвой мошенников. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража).

Источник: Конкретно.ру
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