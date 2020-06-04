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Питерец.ру » Общество » Смертность в мае выросла

Смертность в мае выросла

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111
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
rosbalt.ru
В мае текущего года умерло на 1,5 тыс. человек больше

«Питерец.ру» сообщает, что в мае в Северной столице умерло 6427 человек. Это на 1552 человека больше, нежели в мае 2019 года. Тогда в Петербурге умерло 4875 человек. Так что количество смертей увеличилось почти на треть. С чем это связано? Неужели коронавирус так повлиял на ситуацию?

Дело здесь не в этом вирусе. На сегодняшний день от этой инфекции в Петербурге с начала пандемии, которая охватывает не только май, умерло 240 человек. Так что коронавирус не мог стать причиной роста смертности. Просто так получилось, что май этого года оказался периодом, когда в Петербурге умерло больше людей, чем до этого. Но каких-то глобальных выводов делать пока не стоит. Если же рост смертности окажется значительным по итогам года, то тогда можно будет бить тревогу. 

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