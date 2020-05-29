Ограничения ослабят

«Питерец.ру» сообщает, что городе на Неве несколько смягчат ограничения, вызванные пандемией коронавируса. Ослабление этого режима произойдет с 1 по 14 июня. Пожилым людям разрешат выходить из дома.

На улицах Северной столицы можно будет появляться без масок и перчаток. Этими средствами защиты необходимо будет пользоваться в транспорте и магазинах. Жителям города разрешат бывать на кладбищах, но при условии соблюдения защитных мер.

По словам губернатора Беглова, ситуация в Петербурге остается сложной. Коронавирусная инфекция по-прежнему распространяется. Однако темпы этого распространения несколько снизились.

Все это дает повод для определенного оптимизма. Так что власти приняли логичное решение ослабить ограничительные меры.