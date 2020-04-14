ента новостей

17:35
На развязке КАД с Октябрьской набережной полностью перекроют съезд
15:29
Онлайн-фестиваль «Пасху радостно встречаем!»
12:21
Отделения Почты России продолжают работу
12:16
Петербуржцы и бизнесмены передали более 5000 планшетов школьникам и студентам
12:06
В Красногвардейском районе молодого мигранта подозревают в педофилии
11:58
На овощебазе в Купчино произошел конфликт со стрельбой
09:02
Авиарейсов стало меньше
08:42
Как пройдет Пасха
19:18
В Петербурге задержали наркосбытчиков
19:13
ОНФ в Санкт-Петербурге - петербуржцы благодарят врачей
19:08
В Петербурге задержали автоугонщиков, занимавшихся криминальным возвратом автомобилей
09:40
Маска не помогает?
09:35
Как обстоят дела с коронавирусом?
10:12
Оштрафовали за прием гостей
09:43
Автомобили все равно продаются
00:53
Чемпионат Белоруссии по футболу продолжается несмотря ни на что
15:54
На петербургском заводе нашли нарушения норм обращения с отходами
10:29
Коронавирус станет обычным заболеванием?
10:03
Юридический форум состоится
00:13
Онлайн-экскурсия по Третьяковской галерее
16:20
В Петербурге вандал осквернил храм Благовещения Пресвятой Богородицы
15:50
На развязке КАД с Выборгским шоссе полностью перекроют съезд
15:08
Завод «Хенде» передал 18 автомобилей Solaris для детских врачей Петербурга
15:01
В Петербурге лжесантехник ограбил пенсионерку
08:54
Безработные активно регистрируются
08:52
Границы Ленобласти закрывать не будут
12:07
В Шушарах водитель иномарки выстрелил в пешехода
11:58
В Ленобласти в ДТП погибли два человека
11:50
В крупной партии египетской мяты обнаружены нежизнеспособные семена паразитических растений
11:39
В Ленобласти молодая женщина ограбила пенсионерку
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Общество » На развязке КАД с Октябрьской набережной полностью перекроют съезд

На развязке КАД с Октябрьской набережной полностью перекроют съезд

0
15
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
На развязке КАД с Октябрьской набережной полностью перекроют съезд

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее – КАД) в связи с производством работ по устранению колейности покрытия проезжей части на транспортной развязке КАД на пересечении с автодорогой Санкт-Петербург – завод им.Свердлова – Всеволожск (Октябрьская набережная) (км 56 внутреннего кольца, км 86 внешнего кольца) в период 15 до 20 апреля 2020 года полностью перекроют съезд № 4.

«Будет полностью перекрыт для движения автомобильного транспорта съезд с внешнего кольца КАД в Санкт-Петербург на Октябрьскую набережную» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

Работы будут производиться в круглосуточном режиме, в две смены.

«Информация о полном перекрытии съезда будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: ООО СПК «Зелёный город».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через
Loading...
Loading...

Похожие публикации

9-04-2020, 15:50
На развязке КАД с Выборгским шоссе полностью перекроют съезд
5-04-2020, 11:03
На развязке КАД с Дачным проспектом полностью перекроют съезд
31-10-2019, 15:02
На развязке КАД с Пулковским шоссе полностью перекроют ещё один съезд
30-08-2018, 19:04
На развязке КАД с Московским шоссе на трое суток полностью перекроют съезд
7-08-2017, 19:36
На развязке КАД с Дачным проспектом полностью перекроют съезд
25-07-2017, 15:17
На развязке КАД с Московским шоссе полностью перекроют съезд

Происшествия на дорогах

0
271
8-04-2020, 11:58
В Ленобласти в ДТП погибли два человека
0
271
7-04-2020, 14:11
В Петербурге в ДТП погиб велосипедист
0
377
31-03-2020, 12:21
Смертельное ДТП на КАД
0
866
18-03-2020, 18:39
В Петербурге иномарка сбила девятилетнего мальчика
Наверх