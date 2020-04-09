ента новостей

15:50
На развязке КАД с Выборгским шоссе полностью перекроют съезд
15:08
Завод «Хенде» передал 18 автомобилей Solaris для детских врачей Петербурга
15:01
В Петербурге лжесантехник ограбил пенсионерку
08:54
Безработные активно регистрируются
08:52
Границы Ленобласти закрывать не будут
12:07
В Шушарах водитель иномарки выстрелил в пешехода
11:58
В Ленобласти в ДТП погибли два человека
11:50
В крупной партии египетской мяты обнаружены нежизнеспособные семена паразитических растений
11:39
В Ленобласти молодая женщина ограбила пенсионерку
11:35
Полицейские применили табельное оружие для поимки водителя-нарушителя
08:59
Ленобласть снабжает лесом многие страны
08:05
Кого обязали проверять на коронавирус?
14:28
В Ленобласти школьник выпал из окна
14:23
«Россия-Моя история» и волонтерский корпус «Наследники» запускают уникальный образовательный онлайн-проект
14:11
В Петербурге в ДТП погиб велосипедист
10:09
Пеню и штрафы ЖКХ начислять не будут
09:36
ЕГЭ отменят?
23:10
Опубликована повестка заседания Заксобрания 8 апреля
19:28
Группа «Ария» представляет уникальный юбилейный концерт
19:26
С начала года в Пулково Россельхознадзор провел ветеринарный контроль более 2000 животных
19:24
На трассе «Кола» разведут Ладожский мост
07:06
Петиция в защиту медиков
07:05
Мошенничество при коронавирусе
11:03
На развязке КАД с Дачным проспектом полностью перекроют съезд
10:15
Нефть снова стала расти?
09:24
Спрос на доставку еды вырос
00:32
В СЗФО сразу два губернатора ушли в отставку
17:44
На мосту КАД через реку Лубья на месяц перекроют две полосы
15:44
5 апреля группа IOWA даст часовой концерт на PREMIER
15:41
В Петербурге уничтожили почти 2 тысячи зараженных колумбийских гвоздик
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Общество » На развязке КАД с Выборгским шоссе полностью перекроют съезд

На развязке КАД с Выборгским шоссе полностью перекроют съезд

0
0
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
На развязке КАД с Выборгским шоссе полностью перекроют съезд

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее – КАД) в связи с производством работ по устранению колейности покрытия проезжей части на транспортной развязке КАД на пересечении с Выборгским шоссе (км 18 внутреннего кольца, км 123 внешнего кольца) в период 13 до 16 апреля 2020 года полностью перекроют съезд № 2.

«Будет полностью перекрыт для движения автомобильного транспорта съезд с внешнего кольца КАД на Выборгское шоссе в направлении города Сертолово Всеволожского района Ленинградской области» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.
Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

«Работы будут производиться в круглосуточном режиме, в две смены. Информация о полном перекрытии съезда будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: ООО СПК «Зелёный город».
ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через
Loading...
Loading...

Похожие публикации

5-04-2020, 11:03
На развязке КАД с Дачным проспектом полностью перекроют съезд
27-02-2019, 14:21
На развязке КАД с Выборгским шоссе полностью перекроют съезд в Сертолово и Парголово
31-10-2019, 15:02
На развязке КАД с Пулковским шоссе полностью перекроют ещё один съезд
30-08-2018, 19:04
На развязке КАД с Московским шоссе на трое суток полностью перекроют съезд
17-09-2019, 16:25
На развязке КАД на пересечении с Выборгским шоссе полностью перекроют два съезда
25-07-2017, 15:17
На развязке КАД с Московским шоссе полностью перекроют съезд

Происшествия на дорогах

0
135
Вчера, 11:58
В Ленобласти в ДТП погибли два человека
0
165
7-04-2020, 14:11
В Петербурге в ДТП погиб велосипедист
0
312
31-03-2020, 12:21
Смертельное ДТП на КАД
0
718
18-03-2020, 18:39
В Петербурге иномарка сбила девятилетнего мальчика
Наверх