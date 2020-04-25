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Питерец.ру » Общество » На дачу ехать можно

На дачу ехать можно

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
Власти разрешат садоводам выезжать на дачу

«Питерец.ру» сообщает, что в Петербурге и Ленобласти можно выезжать на дачу. Власти не будут препятствовать в этом. Садоводу нужны будут подтверждающие документы, и он спокойно сможет заниматься огородом или посадкой овощей. В роли такого документа выступает садовая книжка.

Вице-губернатор Кириллов считает, что такие поездки полезны для здоровья, поскольку люди будут находиться на свежем воздухе. Однако это не отменяет режима самоизоляции. Садоводу не следует контактировать с другими людьми. Еще для дачников будут открыты специальные пункты для проверки на коронавирус. В первую очередь будут проверять людей, имеющих симптомы простуды.

В Северной столице и области находится около 3 тыс. садоводств. Хорошо, что дачникам разрешат посетить свои участки.

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