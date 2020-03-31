ента новостей

07:58
Ввели режим самоизоляции
16:28
С начала года в Петербург поступило более 24 тысяч тонн свежих груш
16:25
Открытие городской горячей линии справочной службы Санкт-Петербурга по вопросам, связанным с коронавирусом
16:22
Общественники в Петербурге запускают онлайн-акцию «Зарядка с чемпионом»
16:19
Представлен единый стандарт обучения Волонтеров Победы
10:41
В центре Петербурга раскрыли ограбление салона сотовой связи
06:43
Патриарх внес ясность
06:22
Продажи кроссоверов возросли
00:00
Виллаш-Боаш выдвинул футбольному сообществу актуальные предложения
19:35
Сергей Шелгунов: «Фестиваль раскрывает индивидуальность ребенка»
07:46
Когда пенсионерам закупаться
06:55
Проведут дезинфекцию
19:56
Народный фронт в Петербурге запустили флешмоб #СпасибоВолонтерам
15:38
В Пулково улитки успешно прошли досмотр
15:34
На участке между ЗСД и проспектом Энгельса перекроют внутреннее кольцо КАД
15:09
В Пушкине задержали вооруженного налетчика на продуктовый магазин
07:28
Нельзя посещать храмы?
07:05
Почему нет режима ЧС?
00:08
Гандбольная «Нева» ждёт возможности сыграть в плей-офф
18:58
Общественники запускают онлайн опрос о состоянии объектов культурного наследия
18:49
В районе «Лахта центра» построят подземный пешеходный переход
18:46
На КАД между Софийской улицей и проспектом Обуховской Обороны на месяц перекроют две полосы движения
08:49
Планшеты для школьников
08:12
Их изолируют
19:25
Фонд Потанина объявил результаты конкурса «Музейный десант»
19:15
Студенты вузов помогут петербуржцам пожилого возраста пережить карантин
19:03
На трассе М-10 на мосту через реку Ижора перекроют одну полосу
18:37
КХЛ отменила плей-офф: Кубок Гагарина разыгран не будет
12:07
В Петербурге лжемедики выманили у пожилой женщины 600 тысяч рублей
07:50
Люди скупают недвижимость
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Общество » Ввели режим самоизоляции

Ввели режим самоизоляции

0
0
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
molnet.ru
В Петербурге перешли на режим всеобщей самоизоляции

«Питерец.ру» сообщает, что глава города Александр Беглов принял решение о введении режима самоизоляции. Это мера распространяется на всех граждан Петербурга и людей, находящихся на его территории.

Лица старше 65 лет должны будут соблюдать самоизоляцию до 14 апреля. Для остальных граждан этот период продлится до 5 апреля. Это предполагает, что людям будет разрешено покидать свои дома только в исключительных случаях. Это поход в магазин, в аптеку, на работу, обращение за экстренной медицинской помощью, вынос мусора и выгул собаки. При этом люди должны соблюдать дистанцию не менее 1,5 м.

До 1 июня в Северной столице приостановлено бронирование в отелях, пансионатах, домах отдыха и других объектах, относящихся к санитарно-курортной сфере.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через
Loading...
Loading...

Похожие публикации

15-01-2019, 08:30
Как соблюдать закон о тишине?
11-03-2020, 07:49
Как проходит регистрация самозанятых
20-03-2020, 07:54
Отношение к удаленной работе
20-02-2019, 08:42
Налоговый режим для самозанятых
23-08-2019, 07:55
Храма в Малиновке не будет
18-04-2019, 09:39
Садоводы радуются

Происшествия на дорогах

0
443
18-03-2020, 18:39
В Петербурге иномарка сбила девятилетнего мальчика
0
1 087
27-02-2020, 13:42
На Дунайском проспекте произошло ДТП с участием пешеходов
0
1 203
24-02-2020, 18:49
ДТП с летальным исходом в Ленобласти
0
1 458
18-02-2020, 09:55
В Петербурге задержали водителя сбившего насмерть пешехода и скрывшегося с места ДТП
Наверх