Ввели режим самоизоляции

«Питерец.ру» сообщает, что глава города Александр Беглов принял решение о введении режима самоизоляции. Это мера распространяется на всех граждан Петербурга и людей, находящихся на его территории.

Лица старше 65 лет должны будут соблюдать самоизоляцию до 14 апреля. Для остальных граждан этот период продлится до 5 апреля. Это предполагает, что людям будет разрешено покидать свои дома только в исключительных случаях. Это поход в магазин, в аптеку, на работу, обращение за экстренной медицинской помощью, вынос мусора и выгул собаки. При этом люди должны соблюдать дистанцию не менее 1,5 м.

До 1 июня в Северной столице приостановлено бронирование в отелях, пансионатах, домах отдыха и других объектах, относящихся к санитарно-курортной сфере.