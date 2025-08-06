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Питерец.ру » Спорт » Четвёртая попытка Виталия Кравцова покорить НХЛ: экс-форвард челябинского «Трактора» подписал контракт с «Ванкувер Кэнакс»

Четвёртая попытка Виталия Кравцова покорить НХЛ: экс-форвард челябинского «Трактора» подписал контракт с «Ванкувер Кэнакс»

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Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
hctraktor.org
Дежавю: Кравцов уже выступал за канадский клуб, но вернулся в «Трактор».

Не без язвительности провожают в очередной раз Виталия Кравцова в НХЛ: слишком уж часто звезда челябинского хоккея возвращался из-за океана обратно. «Питерец.ру» не станет перечислять подробности предыдущих вояжей Кравцова, которому так и не удалось закрепиться в НХЛ. Получится ли на этот раз?

За спиной у Кравцова – отличный сезон в КХЛ и полная неопределённость в «Ванкувере». Начинал свою НХЛовскую карьеру Кравцов в «Рейнджерс», но вместе с экс-форвардом СКА Артемием Панариным поиграть не удалось и клуб из Нью-Йорка обменял Кравцова в «Ванкувер». На этот раз Кравцов заключил с «Кэнакс» двусторонний контракт на один сезон, что не исключает очередного возвращения в Россию. Зарплата Кравцова составит 775 тысяч долларов США.

Знатоки заокеанского хоккея уже выяснили сложности, с которыми придётся столкнуться Кравцову в составе канадского клуба. Главная – очень высокая конкуренция за позицию: удачей для Кравцова будет попасть даже в третье звено атаки команды Адама Фута.

Предыдущий наставник «Ванкувера» Рик Токкет не поверил в перспективы россиянина: в бытность игроком сам Токкет был элитным силовым форвардом. Фут – бывший защитник, поэтому быстро разберётся, насколько Кравцов прибавил в игре в обороне.

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