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Питерец.ру » Культура » Выставка «Жизнь в толпе»

Выставка «Жизнь в толпе»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Артмуза
Выставка работ художника Евгения Кравцова "ЖИЗНЬ В ТОЛПЕ"

«И то, что мы называем свободой, – это лишь свобода выбора… очереди,» – художник, недавно представивший серию в московских Artplay и Новой Третьяковке, выставит в Артмузе графические панорамы толпы, в длину достигающие двух метров. На эту концепцию автора вдохновил ритм жизни Нью-Йорка, где он вырос и провел большую часть жизни.

Проект отражает стремление быть частью общества и в то же время быть собой. Художник не питает иллюзий о собственной исключительности. Но поиск подлинной очереди, которая отражает наши желания, – это шаг в правильном направлении личных предпочтений, выбора и ответственности. И порой, вся наша воля и состояние выбора сводятся именно к этим решениям: двигаться дальше, искать и занимать очередь по своему выбору. Редкое желание быть не таким как все быстро трансформируется в новый тренд, который становится «вирусным». В условиях, когда массы жаждут новых стимулов, любая оригинальная идея мгновенно превращается в «свежую» идеологию, которая, в свою очередь, становится черствой и превращается в указатель для идущих.

Евгений Кравцов родился в Одессе, вырос в Америке и 7 лет назад приехал в Россию в поиске новых впечатлений и эмоций – истоки и новые замыслы заставили его задержаться в Москве. Художник закончил университет SVA в Нью-Йорке, где изучал живопись и графику, 12 лет работал в полиграфии. Работа в компании и жизнь в согласии с традиционными целями переродились в ощущение того, что жизнь не бесконечна и требует некоторого бунтарства: «Когда-то, я – бизнесмен в деловом костюме Манхэттена, был частью описанных очередей: от дома до метро, от метро до офиса, от офиса снова к метро. И так по кругу годами».

8 февраля – 3 апреля 2022 г

Галерея «Ул. Малевича», 3 эт.

Графика, живопись, 0+

Источник: Артмуза
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