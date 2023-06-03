Бывшие хоккеисты СКА Андрей Кузьменко («Ванкувер») и Александр Барабанов («Сан-Хосе») вошли в число НХЛовцев с лучшими контрактами для своих клубов

Деньги в НХЛ считать умеют – это очевидно. «Питерец.ру» обратил внимание на любопытный рейтинг по итогам сезона – 2022/2023, где перечислены игроки, чьи контракты заокеанские эксперты назвали лучшими. При этом речь идёт не только о результативности или «индексе полезности»: учитывалась масса показателей, включая заработанные хоккеистом удаления у соперника.

Запомнившийся поклонникам СКА Андрей Кузьменко провёл прекрасный дебютный сезон за «Ванкувер Кэнакс». Кузьменко отобрал клубный рекорд по голам у самого Павла Буре (а это достижение держалось более 30 лет!). Вслед за этим Кузьменко превзошёл Элиаса Петтерссона по очкам в дебютном сезоне за «Кэнакс». Всего Кузьменко за 81 матч набрал 74 очка, забросив 39 шайб и сделав 35 передач. При этом он начинал на стандартном контракте новичка (меньше миллиона долларов за сезон), но ванкуверские боссы были настолько впечатлены игрой Кузьменко, что сейчас его контракт – 5,5 миллионов долларов в год.

Почётный житель Петергофа Александр Барабанов за 67 матчей в этом сезоне набрал 47 (15+32) очка (несколько разочаровывает только полезность «-30», но «Сан-Хосе» Барабанова – аутсайдер Лиги). Барабанов получает по контракту 2,5 миллиона долларов за сезон.