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Питерец.ру » Спорт » Бывшие хоккеисты СКА Андрей Кузьменко («Ванкувер») и Александр Барабанов («Сан-Хосе») вошли в число НХЛовцев с лучшими контрактами для своих клубов

Бывшие хоккеисты СКА Андрей Кузьменко («Ванкувер») и Александр Барабанов («Сан-Хосе») вошли в число НХЛовцев с лучшими контрактами для своих клубов

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
www.nhl.com
Грубо говоря, речь идёт о том, что при небольшой зарплате эти игроки максимально полезны.

Деньги в НХЛ считать умеют – это очевидно. «Питерец.ру» обратил внимание на любопытный рейтинг по итогам сезона – 2022/2023, где перечислены игроки, чьи контракты заокеанские эксперты назвали лучшими. При этом речь идёт не только о результативности или «индексе полезности»: учитывалась масса показателей, включая заработанные хоккеистом удаления у соперника.

Запомнившийся поклонникам СКА Андрей Кузьменко провёл прекрасный дебютный сезон за «Ванкувер Кэнакс». Кузьменко отобрал клубный рекорд по голам у самого Павла Буре (а это достижение держалось более 30 лет!). Вслед за этим Кузьменко превзошёл Элиаса Петтерссона по очкам в дебютном сезоне за «Кэнакс». Всего Кузьменко за 81 матч набрал 74 очка, забросив 39 шайб и сделав 35 передач. При этом он начинал на стандартном контракте новичка (меньше миллиона долларов за сезон), но ванкуверские боссы были настолько впечатлены игрой Кузьменко, что сейчас его контракт – 5,5 миллионов долларов в год.

Почётный житель Петергофа Александр Барабанов за 67 матчей в этом сезоне набрал 47 (15+32) очка (несколько разочаровывает только полезность «-30», но «Сан-Хосе» Барабанова – аутсайдер Лиги). Барабанов получает по контракту 2,5 миллиона долларов за сезон.

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