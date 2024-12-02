6 декабря в Музее современного искусства АРТМУЗА /13 линия В.О., 70/ откроется выставка Кравцова Игоря Михайловича «РАЗГОВОР».

Кравцов Игорь Михайлович (1964 - 2010) – петербургский живописец, преподаватель Института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е.

Репина в мастерской монументальной живописи под руководством С.Н. Репина.

В 1995 году был награжден серебряной медалью Российской академии художеств за дипломную работу «Оплакивание».

В 1997 году Игорь Кравцов стал лауреатом Государственной стипендии президента РФ.

Работы художника хранятся в коллекции Государственного Русского музея, Научно-исследовательского музея Российской академии художеств.

Один из эпохи титанов

Сегодня, когда концепция творчества часто трактуется как непринужденная раскованная игра-ребус, лишённая этических критериев, искусство Кравцова Игоря Михайловича – РАЗГОВОР со зрителем о вечных темах и понятиях. Земля. Человек. Бытие. Память. Мир. Герой.

Вечное и мудрое искусство Кравцова И. М., без суетности и наигранности, наполнено не только светлой печалью, но и безмерным уважением к Человеку. Пророк от искусства, был вне своего времени, но выразил в своих живописных произведениях не только тяготы, но и надежды миллионов своих современников и последующих поколений, их жажду мира и счастья.

Выставка «РАЗГОВОР» продлится до 2 марта 2025 года.

Вернисаж 6 декабря в 19.00.

Галерея «1 Творческая», 1 этаж.

Живопись.

Вход свободный.