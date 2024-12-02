ента новостей

19:52
Выставка Кравцова Игоря Михайловича «РАЗГОВОР»
17:14
В Петербурге иномарку с двумя школьниками остановили после погони со стрельбой
17:01
Марат Хайруллин из СКА стал лучшим нападающим 13-й игровой недели чемпионата КХЛ, другие лауреаты – Александр Самонов, Илья Николаев и Максим Арефьев
15:40
Путин подписал закон об оборотных штрафах за утечки данных
13:59
В Кудрово полицейские проводят проверку по столкновению несовершеннолетних самокатчиков
13:17
Команда ЗакС Петербурга приняла участие в турнире по фиджитал-спорту
12:59
В Выборге на мосту Дружбы введут реверсивное движение
12:50
В Стрельне в ДТП погиб пассажир мотоцикла
12:44
В Ленобласти задержали подозреваемого в ножевом ранении гостя
12:26
В Шушарах «Лада Ларгус» сбила 8–летнего мальчика
12:20
В Приморском районе пьяный мужчина избил фельдшера скорой помощи
10:15
Петербургские школьники добились успеха
09:42
В Приморском районе «домушник» вынес из квартиры бизнесвумен деньги и украшения на 11 млн рублей
09:40
В СПб подорожает одежда
20:53
Иван Сергеев сделал дубль и помог «Крыльям Советов» сенсационно победить «Зенит» в 17-м туре на «Газпром Арене» со счётом 3:2
17:02
Индийский шахматист Нихал Сарин стал победителем ташкентского турнира «Кубок Президента» и получит 25 тысяч долларов США, а петербуржец Алексей Гоганов занял 32-е место – 5,5 очков из 9
01:37
«Динамо-ЛО» в мужской волейбольной Суперлиге победило новокуйбышевский клуб «Нова» в трёх партиях, Мергарехо и Авдоченко набрали по 15 очков
00:00
Петербургский гроссмейстер Матлаков и шахматная команда «КПРФ» уверенно лидируют на командном Кубке России в Сочи после победы со счётом 3:1 над краснодарским квартетом, женская «СШ ШШ» в 4-м туре проиграла
20:36
12 шайб заброшено в матче «Амура» и СКА, завершившегося победой петербургского клуба со счётом 7:5, у Хайруллина и Гальченюка – хет-трики
12:57
Под Приозерском водитель «Шкоды» погиб в лобовом ДТП
11:53
Полицейские поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку из Петергофа
11:46
В Невском районе на территории Яблоневого сада ограбили подростка
09:29
С доставкой еды возникли проблемы
09:00
Антидепрессанты стали продавать активнее
22:25
Баскетбольный «Зенит» в Нижнем Новгороде победил «Пари НН» с разницей в 17 очков: Мун набрал 20 очков, Фрейзер – 18, Жбанов – 12
17:03
Петербургский шахматист Максим Матлаков в составе команды «КПРФ» принимает участие в командном Кубке России, среди женских команд лидирует «СШ по шахматам и шахматам» с Боднарук и Овод
16:49
На госпаблики подписаны почти 3 миллиона
16:33
Бельский получил новую должность
15:40
В Приморском районе нетрезвая автоледи на «Мерседесе» въехала в автобусную остановку
13:55
Александра Бельского избрали секретарем регионального отделения «Единой России»
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Культура » Выставка Кравцова Игоря Михайловича «РАЗГОВОР»

Выставка Кравцова Игоря Михайловича «РАЗГОВОР»

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
АРТМУЗА
В Музее современного искусства АРТМУЗА откроется выставка Кравцова Игоря Михайловича «РАЗГОВОР»

6 декабря в Музее современного искусства АРТМУЗА /13 линия В.О., 70/ откроется выставка Кравцова Игоря Михайловича «РАЗГОВОР».

Кравцов Игорь Михайлович (1964 - 2010) – петербургский живописец, преподаватель Института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е.
Репина в мастерской монументальной живописи под руководством С.Н. Репина.

В 1995 году был награжден серебряной медалью Российской академии художеств за дипломную работу «Оплакивание».

В 1997 году Игорь Кравцов стал лауреатом Государственной стипендии президента РФ.

Работы художника хранятся в коллекции Государственного Русского музея, Научно-исследовательского музея Российской академии художеств.

Один из эпохи титанов

Сегодня, когда концепция творчества часто трактуется как непринужденная раскованная игра-ребус, лишённая этических критериев, искусство Кравцова Игоря Михайловича – РАЗГОВОР со зрителем о вечных темах и понятиях. Земля. Человек. Бытие. Память. Мир. Герой.

Вечное и мудрое искусство Кравцова И. М., без суетности и наигранности, наполнено не только светлой печалью, но и безмерным уважением к Человеку. Пророк от искусства, был вне своего времени, но выразил в своих живописных произведениях не только тяготы, но и надежды миллионов своих современников и последующих поколений, их жажду мира и счастья.

Выставка «РАЗГОВОР» продлится до 2 марта 2025 года.
Вернисаж 6 декабря в 19.00.
Галерея «1 Творческая», 1 этаж.
Живопись.
Вход свободный.

Источник: АРТМУЗА
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

16-10-2024, 19:28
Выставка Александра Михайловича Лыткина «Угол зрения»
11-04-2018, 17:10
XIII конкурс мецената Минакова объявит победителей
22-05-2019, 13:21
Выставка работ студентов-художников «Поэтический Петербург»
30-03-2018, 14:34
Открытие XIII выставки-конкурса художников мецената Минакова
10-06-2019, 13:58
Интернет выберет двух лауреатов премии мецената Минакова
27-03-2024, 09:27
АРТМУЗА представит персональную выставку Андрея Блиока

Происшествия на дорогах

Сегодня, 13:59
В Кудрово полицейские проводят проверку по столкновению несовершеннолетних самокатчиков
Сегодня, 12:50
В Стрельне в ДТП погиб пассажир мотоцикла
Сегодня, 12:26
В Шушарах «Лада Ларгус» сбила 8–летнего мальчика
30-11-2024, 12:57
Под Приозерском водитель «Шкоды» погиб в лобовом ДТП
Наверх