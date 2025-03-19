Виталий Кравцов набрал 3 очка, а «Трактор» обыграл СКА со счётом 4:2

«Питерец.ру» предполагает, что Александр Кадейкин и Василий Глотов с особым настроем вышли играть против СКА – своего бывшего клуба. Обмен Глотова в Челябинск до сих пор вызывает споры, а в этой встрече Василий очков набрать не сумел. За себя и за Глотова (Кадейкин отметился результативной передачей) сыграл Виталий Кравцов. Не сумевший закрепиться в НХЛ (конкретно – в «Рейнджерс») Кравцов трижды ассистировал своим одноклубникам, которые в итоге победили СКА со счётом 4:2 (0:1, 2:1, 2:0).

Открыли счёт петербуржцы: Павел Дедунов реализовал большинство (вот к чему приводит отсутствие в составе Кузнецова!) с передач Ильи Карпухина и Михаила Воробьёва. Карпухин в дебюте матча схлопотал удаление, но оборона СКА во главе с лучшим вратарём прошлой игровой недели в КХЛ Егором Заврагиным сыграла надёжно.