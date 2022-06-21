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Питерец.ру » Спорт » Андрей Кузьменко покидает СКА и переходит в «Ванкувер Кэнакс»

Андрей Кузьменко покидает СКА и переходит в «Ванкувер Кэнакс»

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
sport-express.ru
Один из ведущих игроков невских армейцев перебирается в НХЛ.

«Питерец.ру» не удивился сумме контракта Андрея Кузьменко в «Ванкувере», которые сейчас озвучивают спортивные СМИ. В НХЛ действует стандартный «контракт новичка», и сумма его недавно была увеличена – 950 000 «зелёных», при этом бонусы могут составить ещё 850 000 долларов США (не канадских!). Однако спортивные аспекты интереснее.

Кузьменко – 26 лет и на «зелёного» новичка заокеанской лиги Андрей не тянет. Примеры Вадима Шипачёва и Никиты Гусева показывают, что сложившимся российским игрокам иногда сложно адаптироваться к новой лиге и новому статусу: вместо звезды КХЛ завоёвывать игровые минуты в жёсткой и не всегда справедливой конкуренции. Не случайно главный тренер СКА Роман Ротенберг сказал про «доверие», которое Кузьменко должен получить в канадском клубе.

В завершающемся сезоне НХЛ (сейчас Кубок Стэнли оспаривают «Колорадо» и «Тампа-Бэй») новый клуб Кузьменко в плей-офф на Западе. Самыми результативными игроками «Кэнакс» в регулярном чемпионате стали американец Джей Ти Миллер и швед Элиас Петтерссон – по 80 очков.

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