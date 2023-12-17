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Питерец.ру » Спорт » Новые рекорды «Кубка Владимира Сальникова»

Новые рекорды «Кубка Владимира Сальникова»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
salnikovcup.ru
В Петербурге завершился второй соревновательный день XVII международного «Кубка Владимира Сальникова»

17 декабря в Петербурге завершился второй соревновательный день XVII международного «Кубка Владимира Сальникова». Были разыграны 14 комплектов наград, установлены 4 рекорда «Кубка Владимира Сальникова», еще 2 юношеских рекорда России и сменились лидеры в борьбе за «Гран-При» турнира.

Уже первые два заплыва дня подарили зрителям новых лидеров по очкам в борьбе за «серебряных акул» турнира. Сначала белорус Илья Шиманович, с новым рекордом «Кубка Владимира Сальникова», выиграл дистанцию 100 метров брассом. И через несколько минут Евгения Чикунова финишировала первой на 100 метрах брассом и тоже с новым рекордом турнира. Эти результаты сделали Шимановича и Чикунову лидерами в борьбе за «Гран-При».

На дистанции 100 метров баттерфляем первенствовал уроженец Петербурга, ныне выступающего за Татарстан, Андрей Минаков. Аналогичную дистанцию у женщин выиграла Дарья Клепикова. Алексей Сударев отблагодарил петербуржцев за поддержку золотом на дистанции 100 метров комплексным плаванием. Мария Каменева завоевала свою вторую золотую медаль на 100 метрах комплексным плаванием. На 100 метрах вольным стилем вновь выиграл Андрей Минаков. Дарья Трофимова победила на этой дистанции у женщин. Дистанция 400 метров вольным стилем покорилась Анне Егоровой. А Клемент Колесников выиграл дистанцию 50 метров на спине. При этом финишировавший вторым Мирон Лифинцев установил новый юношеский рекорд России. Примечательно, что это время превосходит и юношеский рекорд Европы. Многие результаты, показанные на дорожках «Невской волны», на чемпионате Европы, куда россиян не допускают, превратились бы в золотые медали. Арина Хитева с еще одним юношеским рекордом России выиграла 50 метров на спине. На 1500 метрах вольным стилем выиграл Кирилл Мартынычев. Эстафеты 4х50 метров вольным стилем были выиграны с новыми рекордами Кубка Сальникова: у мужчин победила сборная Санкт-Петербурга (Егор Корнев, Александр Щеголев, Василий Кукушкин и Роман Шевляков), а у женщин команда Новосибирска (Арина Суркова, Анита Грищенко, Анастасия Дуплинская и Дарья Трофимова).

В медальном зачете лидируют Роман Шевляков (2 золота, 2 серебра) и Дарья Трофимова (2 золота, 1 серебро и 1 бронза).

18 декабря финальные заплывы начнутся в 17:00. XVII международный Кубок Владимира Сальникова торжественно закроется в 19:30. 18 декабря.

«Кубок Владимира Сальникова» проходит при поддержке Правительства Санкт-Петербурга, Всероссийской федерации плавания, Федерации плавания Санкт-Петербурга, дополнительное финансирование происходит за счет привлеченных спонсорских средств.

Место проведения ЦВВС «Невская волна», улица Джона Рида 8, корпус 2

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