Марк Николаев взял «золото» на Кубке Сальникова

Марк Николаев из регионального Центра олимпийской подготовки по водным видам спорта стал победителем XIV международного турнира «Кубок Сальникова» на дистанции 100 метров на спине.

Всего в турнире приняли участие 300 лучших российских пловцов. Отбор осуществлялся на основе спортивного рейтинга: 150 лучших в стране, 50 лучших в Санкт-Петербурге и Ленинградской области и еще 100 участников, специально приглашенных оргкомитетом.

Напомним, что XIV международный турнир «Кубок Сальникова» прошёл 21 по 22 декабря в Центре плавания в Санкт-Петербурге.

Соревнования внесены в календари международной федерации плавания FINA и Европейской лиги плавания LEN.