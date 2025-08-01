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Питерец.ру » Спорт » Петербургская пловчиха Евгения Чикунова стала серебряным призёром чемпионата мира по водным видам спорта в Сингапуре на дистанции 200 м брассом

Петербургская пловчиха Евгения Чикунова стала серебряным призёром чемпионата мира по водным видам спорта в Сингапуре на дистанции 200 м брассом

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Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
gettyimages.com
Победила олимпийская чемпионка из США Кейт Дугласс.

В Сингапуре продолжается чемпионат мира по водным видам спорта, на который отправился сам Дмитрий Губерниев: 50-летний комментатор в своём телеграм-канале показал «лютый ЗОЖ». Внимание российских любителей плавания было приковано к выступлении брассистки Евгении Чикуновой.

Королева российского брасса, как называют Чикунову отечественные СМИ, не смогла подняться выше пятого места на стометровке: победила немка Анна Элендт с результатом 1:05.19, второй к финишу пришла Кейт Дугласс из США, показавшая время 1:05.27, бронза досталась китаянке Тан Цяньтин (1:05.64), Чикунова – пятая, её время – 1:06.04. В полуфинале Чикунова проплыла стометровку быстрее, чем в финале.

Соперничество с выигравшей две золотые медали на парижской олимпиаде Дугласс («Питерец.ру» уточнил: правильно пишется именно Дугласс!) продолжилось для Чикуновой и на дистанции 200 м. Второй в карьере финал мирового первенства принёс Чикуновой первую медаль чемпионата мира, но не золотую. Победила Дугласс, результат которой – 2:28.50 (рекордный для подобных турниров).

Чикунова отстала от победительницы на 1.46 секунды, третье место заняла южноафриканская спортсменка Кайлин Корбетт, чьё отставание от Дугласс составило более 5 секунд.

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