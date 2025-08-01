Молодёжный «Зенит» растоптал ровесников из «Сочи» со счётом 7:1, дубли сделали Максим Хохлов и Андрей Касаджиков

Молодёжный состав «Зенита» уже побеждал в нынешнем сезоне со счётом 7:1. «Питерец.ру» не забыл, что именно с таким счётом команда Александра Селенкова разгромила 16 мая «молодёжку» воронежского «Факела», огорчив этим Алексея Ребко. И вот – новый разгром: на радость нумерологам «сине-бело-голубые» выиграли 7:1 в 17-м туре МФЛ.

Явно повлиял на решительный настрой молодых зенитовцев конфуз в прошлом туре, когда сверстники из «Пари НН» не только победили, но и не позволили петербуржцам забить (счёт матча на легендарном стадионе «Локомотив», на котором не раз бывал автор этих строк – 2:0 в пользу нижегородцев). В игре с сочинцами, которая проходила на поле «Смены СДЮШОР – Академии «Зенита», хозяева повели с перевесом в два мяча уже на 23-й минуте после дубля Максима Хохлова. Перед перерывом Дмитрий Шумихин забил «ножницами», и на перерыв команды отправились при счёте 3:0 в пользу «молодёжки» «Зенита».

Главный тренер сочинцев Сандро Цвейба не нашёл нужных слов, поскольку во втором тайме зенитовцы только увеличили своё преимущество. Дубль сотворил Андрей Касаджиков, по разу забили Степан Вавилов (с пенальти) и Илья Гущин. Итоговый счёт – 7:1 (гол престижа у гостей записал на свой лицевой счёт Пётр Саласин).



