Предсезонный хоккейный турнир имени Николая Дроздецкого пройдёт в «Хоккейном городе» 11–15 августа: участие примут «СКА-ВМФ», петербургское «Динамо», «Звезда», «Югра» и «Горняк-УГМК»

«Питерец.ру» периодически освещал хоккейный турнир имени Николая Дроздецкого. В августе пройдёт очередной турнир, посвящённый Дроздецкому – настоящей легенде ленинградского хоккея. В составе сборной СССР Дроздецкий выиграл золото Олимпиады – 1984, два чемпионата мира по хоккею (1981, 1982) и три континентальных первенства (1981, 1982, 1985).

Посвящённый Дроздецкому турнир состоится в «Хоккейном городе»: сроки проведения – с 11-го по 15-е августа. «СКА-ВМФ» (уже не «СКА-Нева»!) выступает в качестве принимающей стороны. Приглашено и петербургское хоккейное «Динамо», в которое из стана невских армейцев перешёл Святослав Гребенщиков.

«Югра» из Ханты-Мансийска уже в начале августа проведёт пару контрольных матчей с «Горняком-УГМК» из Верхней Пышмы. И «Югра», и «Горняк» тоже примут участие в турнире имени Дроздецкого. В прошлом сезоне ВХЛ «Горняк» финишировал в регулярном сезоне на 4-м месте, «Югра» заняла 6-е место, московская «Звезда» – ещё один участник предстоящего предсезонного турнира в «Хоккейном городе» – замкнула первую десятку «регулярки».

Первые два матча турнира имени Дроздецкого состоятся 11 августа: «Динамо» и «Звезда» выйдут на лёд в 14:00, а «СКА-МВФ» и «Югра» скрестят клюшки в 19:00.