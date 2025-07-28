СКА больше не нужны Сергей Андронов, Павел Акользин, Павел Дедунов, Сергей Земчёнок, Дмитрий Юдин и Николай Поляков

Интересная деталь: СКА объявил о расставании с рядом игроков сразу после поздравления Вячеслава Быкова с 65-летним юбилеем: «Питерец.ру» не знает, есть ли здесь связь, но сразу после поздравлений в петербургском клубе занялись оптимизацией состава.

Сразу шесть хоккеистов покидают СКА: наиболее известными из них можно назвать олимпийского чемпиона Сергея Андронова и ещё одного форварда оборонительного плана такого же возраста Павла Дедунова. Вряд ли их игра в прошедшем сезоне заслуживает серьёзных претензий, да говорить о снижении уровня нельзя. Андронов вместе с Дмитрием Юдиным вроде бы оказался в «Салавате Юлаеве», но уфимский клуб уже отправил обоих на рынок свободных агентов.

Не задержался в СКА и Павел Акользин, который достойно провёл петербургский период своей длинной хоккейной карьеры. В составе невских армейцев Акользин провёл 36 игр, в которых набрал 10 очков. Ещё два уже экс-игрока СКА усилят тольяттинскую «Ладу» – это защитники Артём Земчёнок и нападающий Николай Поляков. В Тольятти 34-летний Земчёнок вполне может стать ведущим защитником, а вот перспективы Полякова видятся чуть менее радужными.

Подтвердятся ли слухи об обмене Ильи Карпухина, или этот защитник продолжит выступать за СКА?